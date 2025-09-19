अच्छी स्किन के लिए रोज जरूर खानी चाहिए ये 5 चीजें, न्यूट्रिशनिस्ट से जान लें जबरदस्त फायदे

Skin Care Tips: हर किसी की चाहत होती है कि उनकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग दिखे. इसके लिए लोग महंगे प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन असली निखार हमेशा भीतर से आता है. हेल्दी डाइट और सही पोषण स्किन को नेचुरल तरीके से खूबसूरत बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं. इसी कड़ी में हाल ही में मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में 5 ऐसी चीजों का जिक्र किया है, जिन्हें रोज खाने से स्किन में जबरदस्त फर्क दिख सकता है. आइए जानते हैं इन फूड्स के फायदे.

अनार (Pomegranate)

लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अनार का. न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, अनार को स्किन के लिए सुपरफूड कहा जाता है. इसमें विटामिन C और पुनिकालगिन पाए जाते हैं, जो कोलेजन को बढ़ाकर स्किन को टाइट और हेल्दी रखते हैं. अनार स्किन को यूवी डैमेज से भी बचाता है और पिग्मेंटेशन को कम करता है. साथ ही इसमें मौजूद एलाजिक एसिड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटाकर स्किन टोन को एक जैसा बनाए रखने में मदद करता है.

नारियल पानी नेचुरल हाइड्रेटर है. इसमें पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो शरीर और स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं. वहीं, नारियल की नरम मलाई में मौजूद MCTs स्किन की इलास्टिसिटी और नेचुरल ग्लो को बढ़ाते हैं.

एलोवेरा को स्किन का सूदिंग हीरो कहा जाता है. इसमें मौजूद ऐसमैनन स्किन बैरियर को मजबूत बनाता है, घाव भरने में मदद करता है और मॉइश्चर लॉक करता है. एलोवेरा का नियमित सेवन या इस्तेमाल स्किन को प्लंप, सॉफ्ट और शांत बनाता है.

लवनीत बत्रा बताती हैं, पिस्ता सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं. इसमें विटामिन ई की अच्छी मात्रा होती है, जो फ्री रेडिकल्स से लड़कर स्किन को यूथफुल और रेडियंट बनाए रखता है. ऐसे में पिस्ता को रोजाना स्नैक की तरह खाना स्किन हेल्थ के लिए बेहतरीन हो सकता है.

इन सब से अलग हेल्दी स्किन के लिए न्यूट्रिशनिस्ट केसर को डाइट में शामिल करने की सलाह देती हैं. वे बताती हैं, केसर को स्किन ब्राइटनिंग का नेचुरल टॉनिक कहा जाता है. इसमें क्रोसिन और सैफ्रानल जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके स्किन को हेल्दी और नेचुरल ग्लो देते हैं.

ऐसे में अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन नेचुरल तरीके से हेल्दी, ग्लोइंग और यूथफुल दिखे, तो इन पांच चीजों को अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.