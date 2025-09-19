विज्ञापन

सीधा तो सब चलते हैं, लेकिन उल्टा चलने का फायदा जानते हैं आप?

Benefits Of Walking Backwards: कई लोगों को आपने अक्सर उल्टा चलते हुए देखा होगा. ऐसा करने से उन्हें कई तरह के फायदे मिलते हैं, इसीलिए वो रिवर्स वॉकिंग करते हैं.

सीधा तो सब चलते हैं, लेकिन उल्टा चलने का फायदा जानते हैं आप?
उल्टा चलना काफी फायदेमंद माना जाता है

हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए लोग योग और वॉक का सहारा लेते हैं. सुबह चलने से सेहत को काफी ज्यादा फायदा होता है और फिटनेस लेवल भी ठीक रहता है. वॉक करने को लेकर पिछले कुछ वक्त से नए ट्रेंड भी देखने को मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा उल्टे चलने की होती है. आपने भी कई बार पार्क में लोगों को सीधे चलने की बजाय उल्टा चलते हुए देखा होगा. आज हम आपको बताते हैं कि उल्टा चलने से क्या फायदा होता है और ये कैसे सीधे वॉक करने से अलग है. 

रिवर्स वॉकिंग का ट्रेंड 

रिवर्स वॉकिंग का ट्रेंड कई देशों में लगातार बढ़ रहा है. ये कई तरह की समस्याओं का समाधान हो सकता है. हालांकि जिन लोगों को पैरों में तकलीफ है, उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए. 

  • रिवर्स वॉकिंग से दिमाग की कसरत भी होती है, इससे पैरों और दिमाग का एक खास कनेक्शन बनता है. 
  • जिन लोगों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनके लिए भी रिवर्स वॉक काफी अच्छी है. 
  • रिवर्स वॉकिंग से पैरों की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और ये मजबूत होते हैं. इससे पैरों की मसल्स पर काफी जोर पड़ता है. 
  • जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए ये काफी कारगर तरीका हो सकता है. इससे वेट लॉस में मदद मिलती है.
  • जिन लोगों की कमर में दर्द रहता है, उनके लिए भी वॉकिंग का ये तरीका फायदेमंद साबित हो सकता है. 

रोजाना 5 मिनट ही काफी

अगर आप भी रिवर्स वॉकिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए रोजाना सिर्फ पांच मिनट ही काफी हैं. शुरुआत में धीरे धीरे पीछे की तरफ चलने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पहले बैलेंस बनाना होगा. जब आपको कुछ दिन बाद इसकी आदत हो जाएगी तो आप तेज चल सकते हैं. साथ ही आप अपना वॉकिंग का टाइम भी बढ़ा सकते हैं. ध्यान रखें कि जब भी रिवर्स वॉक करें तो इसे फ्लैट सरफेस पर ही करें. इसके अलावा आपको पहले पीछे देखना होगा कि कोई पत्थर या फिर गड्ढा तो नहीं है, ऐसा करने से आप खुद को गिरने से बचा सकते हैं. 

