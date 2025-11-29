विज्ञापन

रोजाना अनार खाने से क्या होता है? होम्योपैथिक डॉक्टर ने बताए अनार खाने के फायदे और सही समय

Benefits of Eating Pomegranate Daily: अनार के दाने खाने में जितने ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं उतना ही ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है. कई लोग अनार दानों को कच्चा खाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग इसका जूस पीना पसंद करते हैं.

अनार खाने का सही समय क्या है?
Roj Anar Khane se Kya Hoga: शरीर को कई बीमारियों से दूर बनाए रखने के लिए फलों का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है. इनमें मौजूद प्रोटीन्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से शरीर को कई सारे लाभ मिलते हैं. ऐसा ही एक फल है अनार, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. इसके दाने खाने में जितने ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं उतना ही ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है. कई लोग अनार दानों को कच्चा खाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग इसका जूस पीना पसंद करते हैं. वहीं, कई डिशेज में भी अनार दाने का प्रयोग किया जाता है जिससे स्वाद में चार चांद लग जाते हैं. इसी के चलते आज हम आपको रोजाना अनार खाने के फायदे बताने जा रहे हैं. साथ ही हम आपको अनार खाने का सही समय भी बताएंगे. यह जानकारी होम्योपैथिक डॉक्टर रावत चौधरी ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो शेयर कर दी है. 

अनार में पाए जाने वाले पोषक तत्व

डॉक्टर रावत बताते हैं कि अनार में विटामिन ए, सी, बी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, फाइबर, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. न्यूट्रीशनल वैल्यू की बात करें तो 100 ग्राम अनार में 1.6 ग्राम प्रोटीन, 87 कैलोरीज, 1.17 ग्राम फैट, 12 ग्राम मैग्नीशियम, 0.2 ग्राम पोटेशियम पाया जाता है. 

1. खून बढ़ाने में मददगार

डॉक्टर रावत के अनुसार रोजाना अनार खाने या जूस पीने से शरीर में खून की कमी नहीं होती है. एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए अनार बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. दरअसल, इसके अंदर आयरन, विटामिन सी, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम होता है जो खून के लेवल को मेनटेन रखता है. इसके अलावा हफ्ते में 3-4 बार अनार का जूस पीने से हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाताा है.

2. पुरुषों के लिए फायदेमंद

पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए अनार बहुत ज्यादा लाभदायक माना जाता है. साथ ही इससे स्पर्म काउंट भी बढ़ता है. मेल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए पुरुषों को अपनी डाइट में अनार को जरूर शामिल करना चाहिए.

3. हेल्दी हार्ट

अनार में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेनटेन करने में फायदेमंद होते हैं. रोजाना अनार खाने से हार्ट की समस्याएं दूर होती हैं और दिल स्वस्थ बना रहता है. 

4. स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी

अगर आपको लगता है कि आप बार-बार बीमार पड़ते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो आप अनार का सेवन कर सकते हैं. रोजाना अनार के दाने या जूस पीने से इम्यूनिटी मजबूत होती है. इसके अलावा एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए अनार बहुत लाभदायक माना जाता है. 

5. डायबिटीज

अनार में मौजूद फाइबर डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद माना जाता है. इसके सेवन से टाइप-2 डाइबिटीज और बॉडी में शुगर लेवल कंट्रोल होता है. शुगर रोगी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद अपनी डाइट में अनार को जरूर शामिल कर सकते हैं.

अनार खाने का सही समय क्या है?

होम्योपैथिक डॉक्टर रावत बताते हैं कि अनार या इसका जूस पीने का सही समय सुबह खाली पेट माना जाता है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

