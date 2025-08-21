खाली पेट मोरिंगा खाने के फायदे

Khaali Pet Moringa Ke Fayde: मोरिंगा यानी सहजन को आयुर्वेद में 'अमृत' की तरह माना जाता है. इसके पत्ते, फल, तना और जड़ हर हिस्सा सेहत के लिए फायदेमंद होता है. खासकर मोरिंगा की पत्तियों में भरपूर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे- प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन A, C और बी-कॉम्प्लेक्स. अगर आप अपनी दिन की शुरुआत हेल्दी तरीके से करना चाहते हैं, तो सुबह खाली पेट मोरिंगा का सेवन जरूर करें. आइए जानते हैं खाली पेट मोरिंगा खाने से सेहत पर कैसा असर होता है-

इम्यूनिटी मजबूत करता है

मोरिंगा में मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. इससे मौसम बदलने पर होने वाली बीमारियां कम होती हैं.

इसमें भरपूर फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, जिससे कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं दूर रहती हैं.

सुबह-सुबह मोरिंगा लेने से लिवर और किडनी साफ रहते हैं और शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं.

मोरिंगा भूख को कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म तेज करता है. इससे वजन घटाने में आसानी होती है.

खाली पेट मोरिंगा लेने से ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल संतुलित रहता है, जिससे डायबिटीज और हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है.

इन सब से अलग मोरिंगा में आयरन और प्रोटीन भरपूर होता है, जिससे थकान नहीं होती और एनर्जी बनी रहती है.

सबसे बेहतर नतीजों के लिए सुबह खाली पेट 1-2 चम्मच मोरिंगा पाउडर गुनगुने पानी के साथ लें. आप चाहें तो ताजे पत्तों को चबाकर भी खा सकते हैं.

तमाम फायदों के बावजूद अगर आपको पेट में गैस या अल्सर की समस्या हो, तो कम मात्रा में इसका सेवन करें. इसके अलावा किसी भी बीमारी में सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.