Garam pani me baithne ke fayde : गर्म पानी में बैठना शरीर और मन दोनों के लिए किसी छोटी-सी थेरेपी जैसा काम करता है. दिनभर की थकान हो या पैरों में जकड़न, हल्का-सा गर्म पानी तुरंत सुकून दे देता है. कई लोग इसे सिर्फ रिलैक्सेशन समझते हैं, जबकि असल में ये एक घरेलू उपचार है जिसे डॉक्टर भी कई समस्याओं में सलाह देते हैं. खासकर बवासीर, मसल्स पेन और खराब ब्लड सर्कुलेशन में इसका असर जल्दी दिखता है. गर्म पानी की भाप और उसकी हल्की गर्माहट शरीर को भीतर तक आराम देकर सूजन, दर्द और तनाव कम करती है. यही वजह है कि ये साधारण-सी आदत रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में बड़ा फर्क डाल सकती है.

गर्म पानी में बैठने के फायदे (Benefits of sitting in warm water)

गर्म पानी शरीर की टाइट मसल्स को ढीला करता है और ब्लड फ्लो बढ़ाता है. इससे कमर, कूल्हों, पैरों और पेल्विक एरिया तक फैला दर्द कम होने लगता है. ये तनाव को भी कम करता है और नींद बेहतर बनाता है. जिन लोगों को अक्सर शरीर भारी या थका हुआ महसूस होता है, उनके लिए गर्म पानी में कुछ मिनट बैठना काफी राहत देता है.

गर्म पानी में कितनी देर बैठना चाहिए? (How long should you sit?)

आम तौर पर 10-15 मिनट काफी होते हैं. ज्यादा देर बैठने से त्वचा ज्यादा नरम हो सकती है या जलन महसूस हो सकती है. इसलिए हल्की गर्माहट वाले पानी में सीमित समय तक बैठना ही सुरक्षित और असरदार होता है.

पैरों को गर्म पानी में रखने से क्या होता है? (Benefits of soaking feet)

पैरों के तलवों में मौजूद नसें पूरे शरीर पर असर डालती हैं. जब आप पैरों को गर्म पानी में रखते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और पूरे शरीर की थकान कम होती है. ये तरीका सिरदर्द, तनाव और अनिद्रा में भी राहत देता है. साथ ही पैरों की सूजन और दर्द भी कम होने लगता है.

बवासीर में गर्म पानी से क्या फायदा? (Warm water in piles)

बवासीर में गर्म पानी में बैठना यानी सिट्ज बाथ खासतौर पर प्रभावी माना जाता है. ऐनल एरिया की सूजन कम करता है, दर्द को शांत करता है और हीलिंग को तेज करता है. दिन में 2-3 बार 10 मिनट का हल्का गर्म पानी बवासीर की तकलीफ काफी हद तक घटा देता है.

गर्म पानी से सिकाई कितनी देर करनी चाहिए? (How long to use warm compress)

किसी भी दर्द वाले हिस्से पर 10-20 मिनट तक गर्म सिकाई करना सबसे बेहतर होता है. बहुत ज्यादा गर्म पानी या ज्यादा देर तक सिकाई से बचना चाहिए, वरना त्वचा पर लालपन या जलन हो सकती है.