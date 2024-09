Coconut oil benefits : आंखों के नीचे नारियल तेल लगाने के हैं कई फायदे, जानिए यहां

under eye dark circle remedy : नारियल तेल (nariyal tel ke fayade) का इस्तेमाल भोजन पकाने से लेकर चेहरे की खूबसूरती निखारने और बालों को संवारने तक में सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कोकोनेट ऑयल (how to use coconut oil for eye health) का यूज आंखों की खूबसूरती बढ़ाने में भी उपयोग में ला सकती हैं. इससे आपको कितने फायदे मिल (benefits of nariyal tel) सकते हैं, आगे आर्टिकल में बात करने वाले हैं.

इन नैचुरल तरीकों से अपने रूखे बेजान पड़ गए होंठों को करिए पिंक, बहुत आसान सा है नुस्खा

नारियल तेल आंखों के नीचे लगाने के फायदे - benefits of applying coconut oil under the eyes

नारियल तेल लगाने से आंखों के नीचे पड़े काले घेरे धीरे-धीरे हल्के पड़ने लगते हैं. क्योंकि नारियल तेल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो बल्ड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं.

वहीं, नारियल तेल में फैटी एसिड पाए जाने के कारण यह फाइन लाइन्स और झुर्रियों को भी कम करने में कारगर साबित हो सकता है. इसको लगाने से आंख के पास की त्वचा हाइड्रेटेड भी रहती है.

इसके अलावा नारियल के एंटी इंफ्लेमेटरी गुण आंखों के नीचे की सूजन को भी कम करने में कारगर साबित हो सकते हैं. ये तो हो गए इसके फायदे, अब आते हैं इसको अप्लाई करने के तरीके पर..

नारियल तेल को आंखों के नीचे कैसे लगाएं? benefits of applying coconut oil under the eyes

अगर आप इसका ज्यादा फायदा चाहती हैं, तो रात में लगाकर सोएं. सोने से पहले आंखों के आसपास की स्किन को अच्छे से साफ कर लीजिए. फिर आप अपनी अनामिका उंगली पर थोड़ा सा नारियल तेल लगा लीजिए और आंखों के नीचे हल्के हाथों से मसाज करिए, अब रात भर के लिए छोड़ दीजिए. इससे स्किन में तेल अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा.

जरूरी बात- इसको लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें और,आपको कोई एलर्जी है तो इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.