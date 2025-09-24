विज्ञापन

क्या Beach पर हनीमून मनाने का है प्लान? इन ब्यूटी टिप्स को भूलकर भी न करें नजरअंदाज

Beach makeup tips: समुद्र तट पर हनीमून के दौरान, सही स्किनकेयर, हेयरकेयर और मेकअप टिप्स अपनाकर आप अपनी त्वचा और बालों को सुरक्षित रख सकते हैं. इन आसान उपायों से आपका हनीमून और भी खास बनेगा.

Read Time: 2 mins
Share
क्या Beach पर हनीमून मनाने का है प्लान? इन ब्यूटी टिप्स को भूलकर भी न करें नजरअंदाज
धूप, नमकीन पानी और उमस से बचने के लिए हनीमून पर ये ब्यूटी टिप्स अपनाएं

Honeymoon beach skincare tips: शादी के बाद का हनीमून हर किसी के लिए खास होता है और जब बात समुद्र तट की हो, तो रोमांस और भी बढ़ जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र तट की धूप, नमकीन पानी और उमस आपकी त्वचा और बालों के लिए कितने नुकसानदेह हो सकते हैं? आइए जानते हैं, कैसे कुछ आसान टिप्स से आप अपनी त्वचा और बालों को सुरक्षित रख सकते हैं.

स्किनकेयर टिप्स (skincare tips)

1. सनस्क्रीन का उपयोग करें (Use sunscreen)

समुद्र तट पर जाने से पहले, कम से कम 40 SPF वाला सनस्क्रीन लगाएं. यह आपकी त्वचा को धूप से होने वाले नुकसान से बचाएगा.

2. फेस पैक लगाएं (apply face pack)

1 चम्मच शहद, 2 चम्मच नींबू का रस और थोड़ी हल्दी मिलाकर फेस पैक बनाएं. इसे चेहरे पर 30 मिनट तक लगाकर धो लें. यह आपकी त्वचा को ताजगी देगा.

Latest and Breaking News on NDTV

3. ठंडा दूध से सफाई करें (Cleanse with cold milk)

समुद्र में नहाने के बाद, चेहरे को ठंडे दूध से साफ करें. यह टैनिंग को कम करेगा और त्वचा को नमी प्रदान करेगा.

हेयरकेयर टिप्स (Haircare tips)

1. स्विमिंग कैप पहनें (wear a swimming cap)

समुद्र में नहाने से पहले स्विमिंग कैप पहनें. इससे आपके बाल नमकीन पानी से बचेंगे और टूटने से बचेंगे.

2. हर्बल शैंपू का उपयोग करें (Use herbal shampoos)

बालों को धोने के लिए हर्बल शैंपू और कंडिशनर का उपयोग करें. यह बालों को मुलायम और शाइनी बनाए रखेगा.

Latest and Breaking News on NDTV

मेकअप टिप्स (Makeup tips)

1. वॉटरप्रूफ मेकअप चुनें (Choose waterproof makeup)

समुद्र तट पर वॉटरप्रूफ और लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप का उपयोग करें. खासकर लिपस्टिक और आईलाइनर को वॉटरप्रूफ बनाएं.

2. हल्का मेकअप अपनाएं (use light makeup)

समुद्र तट की गर्मी में हल्का और नैचुरल मेकअप अपनाएं. यह आपको ताजगी देगा और मेकअप भी लंबे समय तक बना रहेगा.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Beauty Tips For Beach Honeymoon Trip, Skin Care Tips, Body Care Tips, Hair Care Tips, Beauty Tips
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com