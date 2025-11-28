तेज पत्ते का पानी, भिंडी का पानी, करी पत्ते का पानी, लौंग का पानी...सुबह खाली पेट कौन सा पानी पीने से आपको क्या फायदे मिलते हैं?

Best Drink For Morning: हमारे किचन में कई ऐसी चीजें पाई जाती हैं, जो न केवल खाने के स्वाद को दो गुना बढ़ाने में मदद करती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद अच्छी मानी जाती हैं. इन्हीं चीजों में से एक हैं- तेज पत्ता, करी पत्ता, भिंडी और लौंग. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इन चीजों को रातभर पानी में भिगोकर रखा जाए और सुबह खाली पेट इस पानी को पी लिया जाए, तो इससे आपके शरीर में कई अच्छे बदलाव हो सकते हैं? आइए जानते हैं खाली पेट तेज पत्ते के पानी, भिंडी का पानी, करी पत्ते का पानी और लौंग का पानी पीने से क्या लाभ मिल सकते हैं.

तेज पत्ता का पानी (Bay Leaf Water)

तेज पत्ता आमतौर पर दाल-चावल या सब्जियों में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है. हालांकि, इसे रातभर पानी में भिगोकर सुबह पीने से शरीर को कुछ पौष्टिक तत्व भी मिल सकते हैं. तेज पत्ता में एंटी-ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर में इंफ्लेमेशन कम करने में मदद कर सकते हैं. इसे नियमित रूप से लेने से डाइजेशन बेहतर रखने, गैस-एसिडिटी को कम करने और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने में भी मदद मिल सकती है.

भिंडी के अंदर मौजूद चिपचिपा जेल फाइबर से भरपूर होता है. ऐसे में रोज सुबह खाली पेट भिंडी का पानी पीने से पेट साफ रखने, पाचन सुधारने और कब्ज की परेशानी को दूर करने में मदद मिल सकती है. कुछ हेल्थ रिपोर्ट्स में भिंडी के पानी को ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी मददगार बताया गया है, क्योंकि फाइबर कार्ब्स के अवशोषण को धीमा कर सकता है.

करी पत्ता भी स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ पोषण से भरपूर होता है. इसमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर और एंटी-ऑक्सीडेंट होते हैं. करी पत्ते का पानी त्वचा और बालों को हेल्दी रखने में मदद कर सकता है और पाचन सुधार सकता है. कुछ रिपोर्ट में इसे वेट मैनेजमेंट और शुगर बैलेंस में भी उपयोगी बताया गया है. इन सब से अलग करी पत्ते के पानी का नियमित सेवन करने से आपको अपना शरीर दिनभर एनर्जेटिक भी महसूस हो सकता है.

लौंग अपने एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-सेप्टिक गुणों के लिए जानी जाती है. खाली पेट लौंग का पानी पीने से गले की खराश में आराम, मुंह की बदबू में कमी और पाचन में सुधार देखा जा सकता है. इन सब से अलग ये पानी हल्का पेट दर्द या अपच में भी राहत दे सकता है. हालांकि, लौंग शरीर पर गर्म प्रभाव डालती है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही लें.

ऐसे में आप भी अपने मॉर्निंग रूटीन में तेज पत्ते के पानी, भिंडी के पानी, करी पत्ते के पानी या लौंग के पानी को शामिल कर सकते हैं. ये नेचुरल तरीके से शरीर को फायदे पहुंचाने का काम करते हैं. हालांकि, अगर आपको गैस्ट्रिक, ब्लड शुगर या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या है तो विशेषज्ञ सलाह के बाद ही इसे शुरू करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

