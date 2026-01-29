विज्ञापन

बच्चे दीवार पर क्यों चलाते हैं पेन पेंसिल? क्या ऐसा करते समय उन्हें रोकना चाहिए

Bachhe Deewar Par Kyu Likhte: क्या आप ये जानते हैं कि आखिर बच्चा दीवार पर क्यों लिखता है, क्या उन्हें लिखते समय रोकना चाहिए.

बच्चे दीवार पर क्यों चलाते हैं पेन पेंसिल? क्या ऐसा करते समय उन्हें रोकना चाहिए
Children Drawing: छोटे बच्चों को दीवारों पर चित्र बनाना इतना पसंद क्यों होता है?

Children Drawing: कई लोगों के घर की दीवारों पर क्रेयॉन के निशान या फर्नीचर पर मार्कर की धारियां आपको देखने को मिलती है, कुछ माता-पिता सोचते हैं कि ऐसा सिर्फ उनके घर पर ही है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं. कई माता-पिता अपने छोटे-बच्चों की आदत से परेशान रहते हैं, तो कुछ इसे इंजॉय करते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर बच्चा दीवार पर क्यों लिखता है, क्या उन्हें लिखते समय रोकना चाहिए. अगर आप भी इन्हीं सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. आपके इन सारे सवालों के जवाब इस आर्टिकल में मिलेंगे.

अच्छी बात यह है कि बच्चे दीवारों पर चित्र इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वे "बुरे" हैं. ज्यादातर समय, वे बस खोजबीन कर रहे होते हैं, प्रयोग कर रहे होते हैं और अपने आस-पास मौजूद चीजों का उपयोग कर रहे होते हैं. 

बच्चे दीवार पर क्यों चलाते हैं पेन पेंसिल- (Why Drawing on Walls Happens)

छोटे बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं. जब वे कागज़ पर चित्र बनाना पसंद करते हैं, तो वे अक्सर सोचते हैं कि एक ही तरह के उपकरण हर जगह क्यों नहीं इस्तेमाल किए जा सकते. दीवारें, फर्नीचर और फर्श बड़ी, दिखाई देने वाली सतहें होती हैं, जो नन्हे हाथों को क्रेयॉन या मार्कर से चित्र बनाने के लिए बहुत लुभाती हैं.  

बच्चों को दीवार पर पेन पेंसिल चलाने से क्यों नहीं रोकना चाहिए- (Why should not children be stopped from drawing pens and pencils on the wall)

बच्चों को दीवार पर पेन-पेंसिल चलाने से पूरी तरह नहीं रोकना चाहिए क्योंकि यह उनकी रचनात्मकता और मोटर स्किल्स (हाथ-आंखों का तालमेल) के विकास के लिए ज़रूरी है. बार-बार होने वाली गंदगी थका देने वाली हो सकती है. दीवारों की सफाई, फर्नीचर को रगड़-रगड़ कर साफ करना, या स्थायी नुकसान की चिंता करना पहले से ही व्यस्त दिन में तनाव बढ़ा देता है. लेकिन उनको ऐसा करने से न रोकें. 

