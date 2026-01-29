Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रि पर किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, जानें शिव जी को कौन सा रंग पसंद है और कौन सा नहीं

Mahashivratri 2025 Color: हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा के लिए महाशिवरात्रि साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है. मान्यतानुसार महाशिवरात्रि पर ही महादेव (Lord Shiva) और माता पार्वती का विवाह हुआ था. माना जाता है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने पर मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और शादीशुदा लोगों को अच्छे वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है. इस दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत करते, पूजा, अनुष्ठान करते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस दिन किस रंग के कपड़े पहनना चाहिए. अगर नहीं तो चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं.

महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तो कपड़े-परिधान के रंगों का भी ध्यान रखें. क्योंकि कई रंग ऐसे हैं, जो भोलेनाथ को पसंद नहीं है. अगर आप भी इसी बात का जवाब चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर.

महाशिवरात्रि पर किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? (what color to wear on mahashivratri)

माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन हरे रंग के कपड़े पहनना अतिशुभ होता है. इसके अलावा आप लाल, पीले, गुलाबी, नारंगी और सफेद रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं. ये सारे ही रंग भगवान शिव को प्रिय माने जाते हैं. शादीशुदा जोड़े को पूजा में खासकर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनाना चाहिए. क्योंकि लाल रंग सौभाग्य, प्रेम और शक्ति का प्रतीक माना जाता है.

महाशिवरात्रि पर किस रंग के कपड़े न पहनें- (Which color clothes should not be worn on Mahashivratri)

हिंदू धर्म के अनुसार, काला रंग किसी धार्मिक अनुष्ठान या उत्सव के लिए शुभ नहीं माना जाता है. इसलिए महाशिवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए. ये रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिक माना जाता है.

