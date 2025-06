How to eat Shilajit for men in Hindi: स्‍वास्‍थ्‍य के ल‍िए श‍िलाजीत एक आयुर्वेद‍ि क हर्ब है, जो सेहत को कई तरह के फायदे पहुंचाता हैअगर आप श‍िलाजीत का सही समय और सही मात्रा में सेवन करते हैं, तो यह शरीर को कई तरह से फायदा दे सकता है. वैसे यह कोई नेचुरल हर्ब नहीं है. दरअलस यह हिमालय की चट्टानों से निकला काले रंग का एक चिपचिपा पदार्थ है, जो स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की समस्याओं में उपयोग किया जाता है. वैसे शिलाजीत खाना पुरुषों के लिए काफी लाभकारी साब‍ित हो सकता है। इसे खाने से पुरुषों के शारीरिक स्टैमिना में बढ़ोतरी होती है, उनकी यौन शक्ति को बढ़ाने में भी यह काफी सहायक है.

शिलाजीत खाने से आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होगी और और मांसपेशियां और हड्डियां में मजबूती आएगी. र‍िसर्च के अनुसार शिलाजीत पुरुषों के प्रजनन अंग और प्रजनन क्षमता को सुधारने में भी कारगर बताया गया है. इसे खाने से पुरुषों के यौन संबंधी परेशान‍ियों में भी सुधार होता है. अगर आप चाहते हैं क‍ि इस हर्ब का फायदा आपको ज्‍यादा से ज्‍यादा म‍िले तो शिलाजीत को सही मात्रा में लेने के साथ साथ सही तरीके से खाना भी आवश्‍यक है. अकसर लोग इसका इसे खाने का सही तरीका जाने बगैर सेवन करने लगते हैं, जो उनके ल‍िए कई बार नुकसानदायक भी साब‍ित हो सकता है. (Benefits of Shilajit For Men in Hindi)



पुरुषों को शिलाजीत कैसे खाना चाहिए? (How to eat Shilajit for men in Hindi)

इस बारे में आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रभात कुमार कहते हैं क‍ि शिलाजीत पुरुषों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है. अगर आप पुरुष हैं और आपकी शारीरिक क्षमता बेहद कम है तो ऐसे में शिलाजीत का सेवन करें. वैसे एक्‍सपर्ट का मानना है क‍ि पुरुषों को शिलाजीत का सेवन रात के समय करना चाह‍िए.

रात में सोने से पहले दूध में श‍िलाजीत म‍िलाकर पी जाइए, यह हर्ब आपकी सेहत को कई गुणकारी लाभ देगा. यह तरीका अपनाकर आप शिलाजीत के फायदे अच्‍छे से उठा सकते हैं. अगर आपको पे यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी किसीतरह की समस्या है, तो ऐसे में डॉक्टर की सलाह के बाद ही शिलाजीत का सेवन करें.

क‍ितनी मात्रा में लें पुरुष शिलाजीत ? (How Much Shilajit to Take for Men in Hindi)

श‍िलजीत का सेवन क‍ितनी मात्रा में करना चाह‍िए, यह पुरुषों को अवश्‍य ज्ञात होना चाह‍िए. अगर इसकी मात्रा ज्‍यादा ले ली तो यह फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है. अगर आप इसके टॉन‍िक की तरह ले रहे हैं तो इसका सेवन रात के समय करें. सोने से पहले एक से दो ग्राम दूध में मिलाकर (Benefits of Drinking Milk with Shilajit in Hindi) पी जाइए. वहीं कोशिश करें कि शिलाजीत का सेवन नवंबर से फरवरी के माह में करें.

श‍िलाजीत इस तरह भी कर सकते हैं सेवन

कई लोग दूध नहीं पीते हैं, ऐसे में आप श‍िलाजीत दूध के साथ भी ले सकते हैं. पर दूध के साथ यह श्रेष्‍ठ मानी गई है. डॉक्टर से पहले श‍िलाजीत की सही मात्रा जान लें क‍ितनी लें, उसके बाद ही इसका सेवन शुरू करें.



श‍िलाजीत से पुरुषों को म‍िलेंगे ये फायदे

शिलाजीत खाना पुरुषों के लिए बेहद लाभकारी कहा गया है.

शिलाजीत खाने से पुरुषों के प्रजनन अंग मजबूत होते हैं और यौन शक्ति भी बढ़ती है

शिलाजीत खाना पुरुषों के शारीरिक स्टैमिना (Shilajit for Physical Stamina) को बढ़ाकर थकान और कमजोरी को दूर करता है.

पुरुषों में शिलाजीत खाने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कालेवल बढ़ता है, जिससे आपको सेक्स संबंधी समस्याएं होने की आशंका कम होती है.

इसे खाने से पुरुषों में इंफर्टिलिटी की समस्या भी काफी कम हो सकती है.

यह पुरुषों की थकान और सुस्ती को कम करने में भी लाभकारी माना गया है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.