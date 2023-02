Uric Acid वाले इन फूड्स को हाथ भी ना लगाएं वरना सेहत को उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान

Uric Acid को कंट्रोल करने के लिए Vitamin c वाली चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए.

Uric acid control tips : शरीर में जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो जोड़ों में दर्द रहने लगता है. इसके कारण चलने फिरने में परेशानी होती है. छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी खराब खानपान के कारण और लाइफस्टाइल में होने वाले बदलाव के कारण ही होता है. ऐसे में आज इस लेख में उन फूड (what to not eat in uric acid) के बारे में जान लीजिए जिनके सेवन से आपके शरीर का यूरिक एसिड तेजी से बढ़ जाता है .