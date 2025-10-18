Dhanteras 2025: धनतेरस पर कौन सा रंग पहनना होता है शुभ? ज्योतिषाचार्य ने बताया

Dhanteras 2025: धन के देवी मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि को समर्पित त्योहार धनतेरस, आज यानी 18 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. इस दिन सोना-चांदी की खरीदारी करना काफी शुभ भी होता है. इसके अलावा इस दिन अगर सही रंग के कपड़े भी पहना भी काफी महत्वपूर्ण माना गया है. ज्योतिष शास्त्र में हर रंग का अपना-अपना महत्व बताया गया है. ऐसे में एनडीटीवी ने ज्योतिषाचार्य नितिशा मल्होत्रा से बात की जिसमें उन्होंने बताया कि इस दिन कौन सा रंग पहनना अच्छा होता है. इसके अलावा हम ये भी बताएं कि आप इस रंग का कौन सा आउटफिट इस त्योहार पर पहन सकते हैं.

ज्योतिषाचार्य नितिशा ने बताया कि 18 अक्टूबर, दिन शनिवार को शनि प्रदोष और भगवान धन्वंतरि का दिन धनतेरस भी है, ऐसे में, जहां शनि देव की कृपा और भगवान धन्वंतरि दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका है, तो पीला रंग पहनना अत्यंत शुभ हो सकता है. इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि पीला रंग सकारात्मका को भी आकर्षित करता है.

महिलाओं की बात करें तो धनतेरस पर आप लाइट येलो या मस्टर्ड कलर का अनारकली, कुर्ता सेट, या सिल्क की साड़ी पहन सकती हैं. इसके साथ गोल्डन ज्वेलरी या सुनहरे बॉर्डर वाले दुपट्टे का इस्तेमाल किया जा सकता है जो आपके आउटफिट में चार-चांद लगा देगा. इस आउटफिट के साथ मेकअप की बात करें तो आप गोल्डन हाइलाइटर और न्यूड लिपस्टिक का यूज कर सकती हैं जिससे आपका चेहरा काफी शाइनी और खूबसूरत लगेगा.

पुरुषों के लिए बात करें तो आप लेमन येलो का कुर्ता पजामा सेट पहन सकते हैं. इसके अलावा आप पूरा येलो कलर का आउटफिट नहीं पहनना चाहते हैं तो सफेद कुर्ते के साथ पीले रंग का नेहरू जैकेट या स्टोल कैरी कर सकते हैं जो देखने में स्टाइलिश और क्लासी भी लगेगा. इसके साथ ही आप कुर्ते से मैच करती हुई गोल्डन चैन या फिर हाथ में ब्रेसलेट पहन सकते हैं.

एनडीटीवी से बात करते हुए ज्योतिषाचार्य नितिशा मल्होत्रा ने बताया कि इस धनतेरस पर झाडू, धनिया, नमक, सोना और चांदी और बरकत के लिए अनाज, कोड़ियां और शंख खरीदना बेहद शुभ होता है. इससे घर में सुख-समृद्धि और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है.