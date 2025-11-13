Anti-Ageing Tips: झुर्रियों को करना है कम तो डेली रूटीन में अपनाएं ये आसान चीजें, नेचुरल ग्लो से खिल उठेगा चेहरा

Anti Ageing Tips: बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कई प्रकार के बदलाव आते हैं, लेकिन आजकल के समय में कम उम्र में ही लोगों के चेहरे पर रिंकल्स यानी झुर्रियां और तनाव आदि दिखने लगा है. जिसके चलते कम उम्र में जवानी की सुंदरता कम हो जाती है. हालांकि, आज के समय में उम्र बढ़ने को देखने का पुराना नजरिया बदल रहा है. आज के समय में युवा एंटी-एजिंग के समय को पीछे ले जाने के रूप में नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए अपनी स्किन को प्रिजर्व करने और निखारने के रूप में देखते हैं, ताकि उम्र बढ़ने के लक्षण दिखाई देने में ज्यादा समय लगे.

ग्रैण्ड व्यू रिसर्च के मुताबिक, भारत का एंटी-एजिंग उत्पाद उद्योग लगभग 10.7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगातार बढ़ रहा है और इसके वर्ष 2033 तक लगभग 4.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. इसका मतलब है कि अब लोगों की मानसिकता में बदलाव आने लगा है यह नियमित दिनचर्या से लेकर लचीलेपन को प्राथमिकता देने वाली दिनचर्या तक, मानसिकता में बदलाव का संकेत देते हैं.

आइबेरिया फार्मास्युटिकल्स, मेडिकल अफेयर्स मैनेजर, डॉ. शालिनी दुबे के मुताबिक, झुरियों से बचाव के लिए अब सनस्क्रीन एक विकल्प नहीं, बल्कि एक बुनियादी जरूरत है. एंटी-एजिंग को पीछे भागने का यह चलन समय के साथ और भी ज्यादा बढ़ रहा है. अब बात सिर्फ सनस्क्रीन की नहीं रह गई है. अब लोग हल्के एंटीऑक्सीडेंट सीरम, माइल्ड एक्सफोलिएशन और स्किन हेल्थ के लिए मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं. हालांकि, रेटिनॉइड्स, जिन्हें कभी सिर्फ रिंकल्स के लिए कारगर उपचार माना जाता था, अब कोलेजन बनाए रखने और स्किन के रिन्यूअल में मदद के लिए कम मात्रा में इस्तेमाल किए जा रहे हैं.

त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने का राज हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटी में ही छिपा हुआ है, जो शरीर और त्वचा को पोषण देते हैं. झुर्रियां कम करने और त्वचा को चमकदार बनाने के लिए धूप से बचाव करें, खूब पानी पिएं, और अपनी डाइट में विटामिन-E युक्त चीजें जैसे बादाम, गाजर, और हरी सब्जियां शामिल करें. फलों, सब्जियों, मेवों और बीजों से भरपूर आहार ऑक्सीडेटिव प्रक्रियाओं को संतुलित कर सकता है. इसके अलावा अच्छी नींद और पर्याप्त पानी पीना भी बहुत जरूरी है.

इसके साथ ही नियमित फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए. क्योंकि इससे ब्लड फ्लो में सुधार होता है और त्वचा स्वस्थ बनती हैं. समय से पहले बूढ़ा होने से बचाने के लिए बहुत ज्यादा चीनी, शराब और धूप से बचना भी जरूरी है. कोलेजन को बनाए रखने, त्वचा की लोच बढ़ाने और त्वचा की रक्षा करने वाली परत को मजबूत करने के लिए अपनी त्वचा की देखभाल में विटामिन सी, नियासिनमाइड, रेटिनॉल, पेप्टाइड्स और हायल्यूरोनिक एसिड जैसे तत्वों वाले उत्पादों को शामिल करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.