Ubasi kyu aati hai : सुबह की पहली चीज़ क्या होती है, जो आप करते हैं. कॉफी बनाना, फोन पर नोटिफिकेशन चेक करना या एक्सरसाइज-मेडिटेशन करना. लेकिन शायद आप भूल जाते हैं कि आप एक आदत पहले ही कर चुके होते हैं, वो है अंगड़ाई लेना. यह छोटी-सी हैबिट (why humans stretch in morning) आपके शरीर और दिमाग को दिनभर के लिए तैयार करती है. इसे साइंस में 'पैंडिक्यूलेशन' (Pandiculation science in hindi) कहते हैं. यह (How to stretch correctly) स्वाभाविक रूप से शरीर की मांसपेशियों को जगाने और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का तरीका है. तो चलिए जानते हैं अंगड़ाई से जुड़ी वो बातें, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हैं.

हम अंगड़ाई क्यों लेते हैं (Why do We Stretch)

जब हम सोते हैं, हमारा शरीर ज्यादा एक्टिव नहीं रहता. हार्ट बीट धीमी हो जाती है और मांसपेशियां थोड़ी सिकुड़ जाती हैं. सुबह उठते ही अंगड़ाई लेने से मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ब्रेन भी तैयार हो जाता है. यह न सिर्फ शरीर को सक्रिय करता है, बल्कि मांसपेशियों की लंबाई बदलने वाले रिसेप्टर्स को भी जागरूक करता है. इससे हम दिनभर की एक्टिविटीज के लिए तैयार हो जाते हैं.

Photo Credit: Pexels

अंगड़ाई लेने के क्या कारण हैं (Reasons for Stretching)

1. हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, जब शरीर में ऑक्‍सीजन की कमी हो जाती है, तो बहुत से लोगों को अंगड़ाई आती है. यह एक अनैच्छिक क्रिया होती है.

2. सोते समय हमारी मांसपेशियां स्थिर रहती हैं और कुछ सिकुड़ जाती हैं. अंगड़ाई लेने से मांसपेशियों में खून और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, जिससे वे दिनभर के लिए तैयार हो जाती हैं.

3. अंगड़ाई लेने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है. यह सिर्फ मांसपेशियों ही नहीं, बल्कि दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाने में भी मदद करता है.

4. लंबे समय तक सोने के बाद शरीर में अकड़न होती है. अंगड़ाई लेने से मांसपेशियां खिंचती हैं और तनाव कम होता है.

5. अंगड़ाई लेने से नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है और मांसपेशियों के रिसेप्टर्स दिमाग को बताते हैं कि शरीर तैयार हो रहा है. इससे आप ज्यादा सतर्क और एनर्जेटिक महसूस करते हैं.

6. अंगड़ाई लेने से मांसपेशियां लचीली बनती हैं और दिनभर की गतिविधियों में चोट लगने का खतरा कम होता है.

अंगड़ाई लेने के क्या फायदे हैं? (Benefits of Stretching)

1. मांसपेशियां और जोड़ ज्यादा फुर्तीले बनते हैं.

2. मांसपेशियों में खून और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है.

3. मांसपेशियों का तनाव कम होता है और मन शांत रहता है.

4. शरीर दिन भर की गतिविधियों के लिए तैयार रहता है, चोट लगने की आशंका कम होती है.

5. अंगड़ाई लेने से दिमाग और शरीर सक्रिय हो जाते हैं.

इंसान अंगड़ाई क्यों लेते हैं (Why Humans Stretch)

अंगड़ाई सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं है. यह हमारे नर्वस सिस्टम को भी एक्टिव करती है. मांसपेशियों के रिसेप्टर्स दिमाग को बताते हैं कि शरीर तैयार हो रहा है. इसे लगातार करते रहने से मांसपेशियां मजबूत और लचीली बनती हैं और दिनभर की गतिविधियों में चोट लगने का खतरा कम होता है.

अंगड़ाई कैसे लें (How to Stretch)

1. बिस्तर पर थोड़ी देर आराम से रहें और फिर धीरे-धीरे शरीर को खींचें.

2. गहरी सांस लें और धीरे-धीरे छोड़ें, इस दौरान मांसपेशियों को खींचें.

3. पूरा शरीर खींचें. हाथ ऊपर उठाएं, पीठ और कंधों को खींचें.

4. कमर, हिप्स और पैर जहां अकड़न हो वहां फोकस करें.

5. कंसिस्टेंसी बनाए रखें. हर दिन या हफ्ते में कम से कम 3 बार अंगड़ाई जरूर लें.