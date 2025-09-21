विज्ञापन

आंवला या भृंगराज, बालों की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा है?

Hair Growth: आंवला और भृंगराज को बालों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. आइए जानते हैं हेयर ग्रोथ के लिए इनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है.

हेयर ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा है?

Hair Growth: हर कोई चाहता है कि उसके बाल खूब लंबे और घने हों. इसके लिए लोग कई तरह के उपाय अपनाते हैं. खासकर हेयर ग्रोथ के लिए लोग नेचुरल तरीकों की तलाश में ज्यादा रहते हैं. इन्हीं तरीकों में से एक है आंवला और भृंगराज का इस्तेमाल. आंवला और भृंगराज को बालों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. ये दोनों ही बालों को स्वस्थ रखने, हेयर फॉल कम करने और नई ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करते हैं. अब, कई लोगों के मन में सवाल होता है कि हेयर ग्रोथ के लिए इन दोनों में से भी किसका इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है? आइए जानते हैं- 

आंवला और उसके फायदे

आंवला विटामिन C, मिनरल्स और अमीनो एसिड से भरपूर होता है. यह बालों की जड़ों को मजबूत करता है और उन्हें टूटने से बचाता है. आंवला बालों के प्राकृतिक रंग को बनाए रखने, सफेद बालों को कम करने और खुजली या डैंड्रफ जैसी समस्याओं को दूर करने में भी मदद करता है. इसके नियमित इस्तेमाल से बाल घने, मजबूत और चमकदार बनते हैं.

कैसे इस्तेमाल करें?
  • इसके लिए आंवला के तेल को थोड़ा सा गर्म करें और हल्के हाथों से सिर की त्वचा में मसाज करें. 
  • ऐसा करने से ब्लड फ्लो बढ़ता है और बालों की जड़ों को पोषण मिलता है. 
  • इसे रात भर लगा रहने दें और सुबह हल्के शैम्पू से धो लें.
  • बेहतर नतीजों के लिए आप आंवला को अपनी डाइट में भी शामिल कर सकते हैं. 
भृंगराज और उसके फायदे

बात भृंगराज की करें, तो आयुर्वेद में इसे बालों का अमृत कहा गया है. यह जड़ से बालों को मजबूत बनाता है और ब्लड बढ़ाकर बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है. इसमें प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो बालों को टूटने और झड़ने से रोकते हैं.

कैसे इस्तेमाल करें?
  • भृंगराज तेल को हल्का गर्म करके सिर पर लगाएं.
  • 15 मिनट तक हल्के हाथों से सिर की मालिश करें और फिर 30 मिनट के लिए छोड़ दें.
  • तय समय बाद हल्के शैम्पू से धो लें. 
  • इस प्रक्रिया को 2–3 महीने तक नियमित करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं.
कौन सा तेल बेहतर है?

जैसा की ऊपर जिक्र किया गया है, भृंगराज और आंवला, ये दोनों ही बालों को अलग-अलग तरह से फायदा पहुंचाते हैं. भृंगराज हेयर फॉल कम करता है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, वहीं आंवला स्कैल्प की सेहत सुधारता है और बालों को चमकदार बनाता है. ऐसे में अगर आप दोनों का इस्तेमाल साथ में करेंगे, तो इससे आपको ज्यादा बेहतर नतीजे मिल सकते हैं. यानी अगर आप लंबे, घने और मजबूत बाल चाहते हैं, तो आंवला और भृंगराज दोनों ही आपके लिए जरूरी हैं. आप इन्हें आज से ही अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

