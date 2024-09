इन लोगों को नहीं पीना चाहिए आंवले का जूस, सेहत को हो सकता है बड़ा नुकसान

Amla juice ke nuksan : आंवला विटामिन सी (vitamin c food) के गुणों से भरपूर होता है. स्किन को चमकाने (glowing skin) हो, बाल को बढ़ाना हो या फिर शरीर में आयरन (is it amla source of iron) की भरपाई करनी हो, आंवला इन सारी चीजों को सुधारने में मदद करता है. इतने लाभकारी गुणों के बावजूद आंवला आपकी सेहत को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है जिसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. ऐसे में आइए जानते हैं आंवला के क्या साइडइफेक्ट्स हैं.

हेयर ग्रोथ करनी है बढ़िया तो ऐसे अप्लाई करें एलोवेरा जैल, कम समय में बाल की लंबाई हो सकती है दोगुनी

आंवला जूस पीने के नुकसान

- किडनी संबंधित रोगियों को आंवले का जूस नहीं पीना चाहिए. क्योंकि इस फल में विटामिन सी और पोटैशियम होता है जो किडनी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है.

- थायराइड रोगियों के लिए भी आंवला जूस का सेवन नहीं करना चाहिए. क्योंकि इसमें आयोडीन होता है, जो थायराइड में अच्छा नहीं माना जाता है.

- जिन लोगों को पेट से जुड़ी परेशानी है उन्हें भी आंवले जूस का सेवन नहीं करना चाहिए. इससे पेट में जलन और एसिड रिफ्लैक्स हो सकता है.

- वहीं, गर्भावस्था में भी आपको आंवले के जूस का सेवन नहीं करना चाहिए. इससे आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है.

- इसके अलावा आप सर्जरी के पहले और बाद में भी आंवले का सेवन नहीं करिए.यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है. इससे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है.

आंवले के फायदे

आंवले को सावधानी के साथ सेवन करके आप अपनी बाल और स्किन की हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं. इसमें विटामिन सी, आयरनस कैल्शियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं. जो ाआपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.