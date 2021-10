खाने का मजेदर अनुभव आनंददायक होता है और यह अनुभव अगर घर पर मिले, तो सोने पर सुहोगा है. हर कोई अपने घर के स्‍टाइल को पर्सनल टच देना पसंद करता है. ऐसे में आपकी ये इच्‍छा स्‍टाइलिश डाइनिंग टेबल से पूरी हो सकती है. डाइनिंग टेबल सेट हर घर में होना चाहिए, लेकिन कभी-कभी सही टेबल चुनना एक भारी काम हो सकता है. सही डाइनिंग टेबल सेट चुनते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए. साइज से लेकर बेहतरीन डिज़ाइन तक, हमें यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि सही दाम में सही चीज मिले.

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के साथ, हमारे पास ऐसी कई चीजें हैं जो आपके घर को खूबसूरत लुक दे सकते हैं. खूबसूरत फिनिश से लेकर शानदार डिजाइन और बहुत कुछ, हमारे पास आपके लिए चुने गए बेहतरीन डाइनिंग टेबल सेट हैं. यह समय अपने मेहमानों को एलिगेंट स्‍टाइल दिखाने का है.

हमने आपके लिए चुने हुए हैं ये डाइनिंग टेबल सेट हैं

हर घर के लिए इन स्‍टाइलिश डाइनिंग टेबल सेट के साथ अपने किचन को ट्रेंडी बनाएं.

डाइनिंग टेबल हर घर की जरूरत है और घर को स्‍टाइलिश बनाने का सही तरीका भी है. चौकोर आकार की ये डाइनिंग टेबल 4 कुर्सियों के साथ आती है. ये शीशम की लकड़ी से बना हैं और महोगनी फिनिश देता हैं.

ब्राउन कलर की शानदार फिनिश के साथ, यह डाइनिंग टेबल सेट एक चौकोर आकार की मेज और चार कुर्सियों के साथ आता है, जिसमें एक शाइनी डिज़ाइन होता है और उनके ऊपर ऑलिव ग्रीन रंग के सीटर होते हैं, जो इसे और अधिक स्टाइलिश बना रहे हैं. यह टिकाऊ शीशम से बना है और आपके घर में फिट होने के लिए एकदम सही है. यह छोटे परिवारों के लिए आदर्श ऑप्‍शन है.

6 सेट टेबल सीटिंग के साथ, यह डाइनिंग टेबल ठोस शीशम की लकड़ी से बना है और इसमें टीक शेड फिनिश दी गई है. यह कन्टेम्परेरी स्‍टाइल में आता है. और एक 6-सीटर पीस है. यह आधुनिक डिजाइन का एकदम सही मिश्रण है. आपके घर के सौंदर्यशास्त्र को केवल इस डाइनिंग टेबल सेट के साथ जोड़ा जाएगा.

यह डाइनिंग टेबल सेट छह सीटों के साथ आता है, जो 4-6 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एक बढ़िया ऑप्‍शन है. यह शीशम या शीशम की लकड़ी से बना है और इसमें एक समकालीन शैली है। इसमें एक सुंदर लकड़ी का फिनिश है और यह कन्टेम्परेरी स्‍टाइल में आता है.

4-सीटर पैटर्न के साथ, यह शानदार डाइनिंग टेबल सेट लक्ज़री ऑलिव शेड की सीटों और खूबसूरती से तैयार लकड़ी के फ्रेम के साथ आता है. इसमें एक चौकोर आकार की मेज और चार कुर्सियां दी गई हैं. यह एक सिंपल पर एलिगेंट डाइनिंग टेबल सेट है, जो निश्चित रूप से एक आकर्षक प्रभाव छोड़ेगा.

यह डाइनिंग टेबल सुंदर आयताकार टेबल और छह कुर्सियों के साथ आता है जिसमें आराम के लिए गद्दीदार सीटें दी गई हैं. यह ठोस शीशम की लकड़ी से बना है और एक वॉलनेट फ़िनिश देता है. इस डाइनिंग सेट का स्‍टाइल हॉल को स्‍टाइलिश लुक देने के लिए एकदम सही है. इसका कलर और शानदार फिनिश इसे खरीदने लायक बनाता है.

विंटेज डिज़ाइन का यह डाइनिंग टेबल सेट छह-सीटर स्‍टाइल में आता है और अपनी सुरुचिपूर्ण और आधुनिक शैली के साथ एक स्‍टाइलिश इफेक्‍ट देता है. यह शीशम की लकड़ी से बना है, जो इसे बेहतरीन फिनिश दे रही है. यह एक आयताकार मेज और 6 कुर्सियों के साथ डिजाइन और हाथीदांत सफेद कुशन सीटर के साथ आता है.

