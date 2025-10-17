सर्दियों में AC पैक करने से पहले जरूर कर लें ये 7 काम, वरना गर्मी में पछताना पड़ेगा

दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा है. एयर कंडीशनर क्या अब पंखे की हवा में भी थोड़ी सिहरन होने लगी है. ऐसे में अगर आप भी एयर कंडीशनर को बंद करके रखने की सोच रहे हैं तो पहले ये सात काम जरूर कर लें वरना अगले साल आपको हजारों रुपये का चूना लग सकता है. अगर एसी को आप ऐसे ही पॉलीथिन या कपड़े से कवर करके रख देते हैं तो उसके खराब होने की वजह हो सकता है. ये छोटी मोटी सावधानियों से आपका एयर कंडीशनर लंबे समय तक खराब नहीं होगा. उसकी सर्विसिंग का खर्चा भी कम रहेगा और लंबे समय तक वो बढ़िया तरीके से कूलिंग देता रहेगा.

1. AC फिल्टर को जरूर साफ रखें

एयर कंडीशनर बंद करके रखने से पहले उसके फिल्टर की सफाई जरूरी है. फिल्टर पर धूल-गंदगी जमा हो जाती है. काफी समय इसकी सफाई न हो तो एयर कंडीशनर के भीतर बैक्टीरिया या नुकसानदेह वायरस पैर पसार लेते हैं. लिहाजा फिल्टर निकालकर साबुन के पानी या नॉर्मल वाटर से धोकर साफ कर लें और सूखकर पानी निकल जाने के बाद इसे दोबारा फिट कर दें.

2. एसी का ड्रेन पाइप फी साफ करें

एसी के ड्रेन पाइप में पानी जमा हो सकता है. इसे ठीक ढंग से पानी निकालना जरूरी है. अन्यथा पाइप में जमा पानी दुर्गंध या कीटाणुओं की परेशानी पैदा कर सकता है.

3. एसी कॉइल की क्लीनिंग जरूरी

एसी की एवन कॉइल में धूल और अन्य तरह की गंदगी हो सकती है. लिहाजा इसकी भी क्लीनिंग जरूरी है. इसके नेक्स्ट गर्मी के सीजन में कूलिंग परफॉर्मेंस ठीक रहेगी. कॉइल की सफाई के लिए ब्रश या एयर ब्लोवर यूज कर सकते हैं.

4. प्लग को मेन स्विच से हटा दें

सर्दियों में एसी ( how to keep safe in winter ) का प्लग मेन स्विच से भी हटा देना चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट या बिजली के पावर में उतार चढ़ाव से इलेक्ट्रॉानिक उपकरण को कोई नुकसान न पहुंचे.

5.एसी को कवर से ढंक दें

एसी को धूल और ओस आदि से बचाने के लिए एसी कवर ( simple ways to maintain your Air Conditioner ) से ढंकना न भूलें. ये कवर एयरकंडीशनर को धूल और नमी से बचाकर रखेगा. आपका एसी सालोंसाल खराब नहीं होगा.

AC Cleaning

6. सर्विसिंग कराना न भूलें

एयरकंडीशनर को पैक करके रखने से पहले उसकी सर्विसिंग ( How to clean your air conditioner at home ) कराना भी आवश्यक है. ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जब गर्मी में हम एसी को चालू करेंगे तो उसी वक्त सर्विस करानी चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है. 6-7 महीने यूज के बाद सर्विसिंग कराके रखने से एयर कंडीशनर बेहतर हालत में होता है और गर्मी में भी वो टनाटन रहता है. सर्विसिंग के दौरान एसी का गैस लेवल की जांच, पाइप और वेंट्स की क्लीनिंग भी जरूर कराएं.

7.कंडेंसर भी जरूर चेक कराएं

एसी की ड्रेन पाइप और कंडेंसर पाइप में की जांच भी कराना बेहतर होता है, ताकि उसमें कोई ब्लॉकेज होना चाहिए. ताकि उसमें किसी तरह का लीकेज न हो.