Chanakya Niti: घर के मुखिया की ये 5 खूबियां उसे बनाती हैं सबसे खास, हर सदस्य करता है तरक्की

5 qualities of head of the family: घर का मुखिया यानी की हेड ऑफ द फैमिली वह सदस्य होता है, जिसके कंट्रोल में पूरा घर होता है और उन्हीं के डिसीजंस घर में फॉलो किए जाते हैं. ऐसे में अगर हेड ऑफ द फैमिली यह चाहते हैं कि उनके घर में बरकत हो (prosperity in home) और सभी लोग उनकी बात मानें, तो आपको आचार्य चाणक्य इन पांच नीतियों (Chanakya niti) को जरूर अपनाना चाहिए, जो गृहस्थ जीवन में भी काम आते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए जरूरी भी होते हैं.

दांतों की समस्या से दूर रहना है तो टूथब्रश को कहें बाय, इन 5 दातुन से करें दातों की सफाई, मसूड़े भी रहेंगे स्वस्थ

1. चाणक्य नीति के अनुसार, घर के मुखिया का स्मार्ट होना बहुत जरूरी है. घर की जरूरत को ध्यान में रखते हुए पैसे को खर्च करना चाहिए, फिजूलखर्ची पर रोक लगानी चाहिए और पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए. इससे ही परिवार में तरक्की के योग बनते हैं और फ्यूचर के लिए पैसों की बचत होती है.

2. दूसरी क्वालिटी जो घर के मुखिया में होनी चाहिए कि उसे दूसरों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी आंखों देखी बात पर यकीन करना चाहिए. इसलिए कहा जाता है कि घर के बड़ों को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्तों में खटास आ सकती है.