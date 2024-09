आयुर्वेद के अनुसार ये 5 चीजें अपने खाने में शामिल कर लीजिए, वजन होने लगेगा कम

How to lose belly fat naturally in 1 week: पेट की चर्बी को कम करने के लिए लोग जिम में जाकर खूब वर्कआउट (gym workout) करते हैं और पसीना बहाते हैं, इसके बाद भी वजन कम करने में सफलता नहीं मिलती. इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा. बेली फैट (Losing Belly Fat) कम करने के लिए अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो साथ में आपको अपने खाने का भी ध्यान रखना पड़ेगा. इससे आधी मेहनत में ही (How To Lose Belly) आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा. आइए जानते हैं वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए.

ग्रीन टी से मिलता है फायदा

रिसर्च से यह पता चला है कि अगर आप ग्रीन टी लेते हैं, तो वह एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है. ग्रीन टी फैट बर्नर का भी काम करता है, जिससे आपका फैट तेजी से कम होगा. इसीलिए आपको अपने डाइट में रोजाना एक से दो कप ग्रीन टी जरूर लेनी चाहिए.



ओमेगा 3 के फायदे

अलसी के बीज में फाइबर और ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इससे आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है, जिससे आपको भूख पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है और आपको वेट कम करने में मदद मिलती है.



हरी पत्तेदार सब्जियां

हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे ब्रोकोली, पालक फाइबर्स और विटामिन से भरपूर होते हैं. इन्हें भी अपने भोजन में अवश्य शामिल करें. इनसे आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है. इनमें कम कैलोरी होने के कारण आपको वजन कम करने में मदद मिलती है.



अदरक

अदरक नेचुरल फैट बर्नर के रूप में जाना जाता है. इसमें थर्मोजेनिक पाए जाते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और फैट कम करने के प्रक्रिया को तेज कर देते हैं. चाय के रूप में अदरक का सेवन किया जा सकता है.

Photo Credit: iStock



दही

वेट कम करने के लिए दही को अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. इसमें प्रोबायोटिक होते हैं जो पेट के लिए अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और पाचन क्रिया को भी सुधारते हैं. अखरोट, बादाम, पिस्ता जैसे हेल्दी फैट के साथ प्रोटीन से भरपूर नट्स को भी अपने डाइट में शामिल करें. यह भूख को नियंत्रित रखता है और वजन कम करने में आपकी मदद करता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

