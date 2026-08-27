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Mosquito Repellent Plants: घर की बालकनी में लगाएं ये 7 पौधे, मच्छरों से मिल सकती है राहत

7 Houseplants for Mosquitoes: सिट्रोनेला, लैवेंडर, तुलसी, पुदीना, रोजमेरी, गेंदा और कैटनिप जैसे पौधे मच्छरों को कुछ हद तक दूर रखने में मदद कर सकते हैं. लेकिन इन्हें अकेला भरोसेमंद उपाय न मानें.

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Mosquito Repellent Plants: घर की बालकनी में लगाएं ये 7 पौधे, मच्छरों से मिल सकती है राहत
घर की बालकनी में लगाएं ये पौधे
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शाम होते ही मच्छरों की भनभनाहट परेशान करने लगती है. खासकर जब आप बालकनी या गार्डन में बैठकर मौसम का मजा लेना चाहते हैं. ऐसे में कुछ पौधे अपने खास प्राकृतिक तेल और खुशबू के कारण मच्छरों को दूर रखने में थोड़ी मदद कर सकते हैं. हालांकि, सिर्फ गमले में पौधा लगा देने से पूरा घर मच्छर-मुक्त नहीं हो जाता है. ट्रैवल या आउटडोर स्टे के दौरान भी इन्हें अतिरिक्त उपाय के तौर पर देखा जा सकता है.

बालकनी या आउटडोर का पौधा है सिट्रोनेला ग्रास

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जानकारी के अनुसार, सिट्रोनेला का नाम मच्छर भगाने वाले प्रोडक्ट्स में खूब सुनने को मिलता है. इसके तेल की तेज खुशबू मच्छरों को परेशाान कर सकती है. बालकनी या आउटडोर स्पेस में इसे रखा जा सकता है.

मन को सुकून देती है लैवेंडर की खुशबू

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लैवेंडर की बात करें तो इसकी खुशबू मन को सुकून देती है और इसके तेल पर मच्छरों को लेकर शोध भी हुए हैं. घर या ट्रैवल स्टे में यह खुशबूदार पौधा अच्छाा विकल्प हो सकता है.

तुलसी का हर चीज में होता है खास इस्तेमाल

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तुलसी के बारे में बता दें कि इसके तेल में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनका मच्छरों पर असर देखा गया है. इसे खिड़की या बालकनी में रखने के साथ खानाा बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

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बहुत तेजी से बढ़ता है पुदीना

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पुदीना एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही तेजी से बढ़ता है. इसके तेल की खुशबू मच्छरों को पसंद नहीं आती है. इसे गमले में रखनाा बेहतर है और क्योंकि यह जल्दी फैलता है.

रोजमेरी को पसंद है अच्छी धूप

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रोजमेरी की बात करें तो इसको अच्छी धूप पसंद है. इसके तेल में मच्छरों को दूर रखने वाले गुणों पर शोध हुआ है. बालकनी में इसे लगाने के साथ खाना बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

आंगन या बालकनी में रंग भर देता है गेंदा

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गेंदे के फूलों, खासकर 'टैगेट्स' ग्रुप वाले फूलों का इस्तेमाल मच्छरों पर की गई रिसर्च में कियाा गया है. आंगन या बालकनी में रंग भरने के लिए भी यह बढ़िया विकल्प है.

बिल्ली पालने वालों को लगाना चाहिए कैटनिप

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कैटनिप के तेल में भी मच्छरों को परेशान करने वाले गुण पाए गए हैं. इसे पौधे के रूप में घर में लगाया जा सकता है, हालांकि बिल्ली पालने वालों को यह पौधा खास तौर पर पसंद आ सकता है.

क्या सिर्फ पौधों से मच्छर दूर होंगे

बता दें कि सिर्फ पौधा लगाने से मच्छरों के खिलाफ पक्की सुरक्षा नहीं मिलती है. पत्तियां कुचलने या उनके तेल का इस्तेमाल करने पर खुशबू ज्यादा निकल सकती है, लेकिन फिर भी इसे मच्छररोधी उपायों का विकल्प नहीं मानना चाहिए. यात्रा या घर में मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी, खिड़की की जाली, शरीर को ढकने वाले कपड़े, जमाा पानी हटाना और प्रभावी मच्छर रिपेलेंट का इस्तेमाल ज्यादा भरोसेमंद उपाय हैं.

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