अमरूद में कीड़े लगने से कैसे बचाएं? गार्डनिंग एक्सपर्ट ने बताया क्या करने से फल के अंदर नहीं आएगा कीड़ा

घर के बगीचे में अमरूद का पेड़ लगा हो और उस पर खूब फल आएं, तो हर किसी को खुशी होती है. लेकिन कई बार पेड़ पर लगे अमरूद बाहर से तो बिल्कुल अच्छे दिखते हैं, पर जैसे ही हम उन्हें काटकर देखते हैं, तो अंदर कीड़े नजर आने लगते हैं. ऐसे में फल खाने लायक नहीं रहता और पूरी मेहनत खराब हो जाती है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान उपाय करके अमरूद को कीड़ों से बचाया जा सकता है. आइए जानते हैं कैसे-

अमरूद में कीड़े लगने से कैसे बचाएं?

NDTV संग हुई खास बातचीत के दौरान गार्डनिंग एक्सपर्ट राजकुमार ने बताया, अमरूद में कीड़े लगने की सबसे बड़ी वजह अक्सर फ्रूट फ्लाई होती है. यह कीट अमरूद में अंडे देती है. बाद में इन अंडों से छोटी सुंडी निकलती है, जो फल के अंदर जाकर उसे खराब कर देती है. इससे अमरूद की क्वालिटी के साथ पैदावार पर भी असर पड़ सकता है.

क्या करें?

राजकुमार बताते हैं, अमरूद को कीड़ों से बचाने के लिए सबसे पहले पेड़ के नीचे सफाई रखें. जो अमरूद पेड़ से गिर जाएं, उन्हें वहीं पड़ा न रहने दें. रोज गिरे हुए फलों को उठाकर नष्ट करें या मिट्टी में दबा दें. ऐसा करने से फ्रूट फ्लाई आसपास नहीं आती है, साथ ही नई फ्रूट फ्लाई भी नहीं बनती हैं.

जब अमरूद फल बनने लगे, तब उसके ऊपर जालीदार थैली या फ्रूट कवर लगाया जा सकता है. यह बहुत आसान तरीका है. थैली लगाने से फ्रूट फ्लाई सीधे फल तक नहीं पहुंच पाती और उसके अंडे देने की संभावना कम हो जाती है. अगर घर में एक-दो पेड़ हैं तो यह तरीका आसानी से अपनाया जा सकता है.

फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए ट्रैप भी लगाए जाते हैं. आप किसी कृषि विशेषज्ञ की मदद से मिथाइल यूजीनॉल आधारित ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये खास तौर पर नर फ्रूट फ्लाई को आकर्षित करने में मदद करता है.

राजकुमार बताते हैं, फ्रूट फ्लाई से बचाव के लिए आप अमरूद के पेड़ों पर नीम के अर्क या नीम तेल का छिड़काव कर सकते हैं. लेकिन इसे तेज धूप में स्प्रे करने से बचें.

कटाई के बाद एक्सपर्ट फलों को हॉट वॉटर ट्रीटमेंट देने की सलाह देते हैं. इसके लिए फलों को करीब 48 डिग्री सेल्सियस पानी में 10 मिनट के लिए रखें. इससे फल में मौजूद कुछ अंडों और कीटों को खत्म करने में मदद मिल सकती है. लेकिन इस तरीके में तापमान सही रखना बहुत जरूरी है. ज्यादा गर्म पानी से अमरूद खराब भी हो सकता है.

अमरूद के पेड़ की समय-समय पर छंटाई करते रहें. इससे पेड़ के अंदर हवा और धूप अच्छी तरह पहुंचती है. साथ ही बगीचे में सड़े या गिरे हुए फल जमा न होने दें.

इस तरह छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप अमरूद में कीड़े लगने से बचा सकते हैं.

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