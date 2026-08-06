स्कूल से आने के बाद अपने बच्चे से जरूर पूछें ये 6 सवाल, एक्सपर्ट ने बताया हर माता-पिता को पता होनी चाहिए ये बातें

बच्चे जब स्कूल से घर लौटते हैं तो ज्यादातर माता-पिता सबसे पहले उनसे एक ही सवाल पूछते हैं, 'आज स्कूल में क्या सीखा?' सुनने में ये सवाल एकदम नॉर्मल लग सकता है. हर माता-पिता जानना चाहते हैं कि बच्चे ने स्कूल में क्या नया सीखा और उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है. लेकिन पीडियाट्रिशियन मिशेल शाह का कहना है कि यह सवाल हमेशा सही नहीं होता. पीडियाट्रिशियन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि अगर बच्चों से अलग तरीके से बात की जाए, तो वे ज्यादा खुलकर अपनी बातें बताएंगे, साथ ही आगे वे और भी रुचि से नई चीजें सीख पाएंगे. आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय-

क्या कहती हैं पीडियाट्रिशियन?

वीडियो में मिशेल शाह बताती हैं, 'आज क्या सीखा?' जैसे सवाल पूछने से बच्चे का ध्यान सिर्फ पढ़ाई और रिजल्ट पर चला जाता है. इस सवाल से कई बार बच्चा प्रेशर में भी आ जाता है. ऐसे में स्कूल से लौटने के बाद अपने बच्चे से सही सवाल पूछना जरूरी है.

पीडियाट्रिशियन कहती हैं, स्कूल से आने के बाद बच्चों से ऐसे सवाल पूछें, जिनका जवाब वे आराम से दे सकें. जैसे-

आज स्कूल में सबसे मजेदार क्या हुआ?

क्या आज दोस्तों के साथ खेला?

किसी बात में परेशानी हुई?

टीचर की कोई बात समझने में दिक्कत आई?

किसी दोस्त की मदद की या किसी ने आपकी मदद की?

आज ऐसा क्या हुआ जिससे तुम्हें खुशी मिली?

इन सवालों से बच्चा खुद ही अपने पूरे दिन की बातें खुलकर बता देता है. आपको पता चल जाता है कि आपके बच्चे ने क्या कुछ नया किया या उसे क्या नया करने की जरूरत है. साथ ही बच्चा अपनी भावनाएं भी खुलकर शेयर करना सीखता है. इस तरह के सवाल सुनने के बाद बच्चे को लगता है कि सिर्फ नंबर या रिजल्ट ही जरूरी नहीं हैं. अगर उसे किसी बात में परेशानी हुई है, तो वह उसे भी बिना डर के बता सकता है. ऐसे में बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह नई चीजें सीखने से डरता नहीं है.

मिशेल शाह कहती हैं, बच्चों की परवरिश में सिर्फ अच्छी पढ़ाई ही जरूरी नहीं होती, बल्कि उनसे सही तरीके से बात करना भी उतना ही जरूरी है. छोटे-छोटे सवाल बच्चे की सोच पर बड़ा असर डालते हैं. इसलिए अगली बार जब आपका बच्चा स्कूल से घर आए, तो सिर्फ 'आज क्या सीखा?' पूछने की बजाय उसके पूरे दिन के बारे में बात करें. यह छोटी-सी आदत बच्चे को बेहतर इंसान बनने, आत्मविश्वासी बनने और बिना डर के सीखने में मदद कर सकती है.

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