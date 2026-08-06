अगर अंडरआर्म्स का कालापन आपको बिना स्लीव्स के कपड़े पहनने से रोकता है, तो आप अकेले नहीं हैं. कई लोगों को ये समस्या होती है. बार-बार शेविंग करना, डेड स्किन जमा होना, ज्यादा पसीना आना, डियोड्रेंट का ज्यादा इस्तेमाल या स्किन में रगड़ इसकी वजह बन सकती है. हालांकि कोई भी घरेलू उपाय एक-दो दिन में अंडरआर्म्स को सफेद नहीं कर सकता, लेकिन सही देखभाल और नियमित इस्तेमाल से धीरे-धीरे रंगत में सुधार आ सकता है. आइए जानते हैं कुछ आसान घरेलू उपाय, जो अंडरआर्म्स की देखभाल में मदद कर सकते हैं.

अंडरआर्म्स को हल्का करने के घरेलू उपाय

एलोवेरा जेल अंडरआर्म्स की स्किन को ठंडक देने और नमी बनाए रखने में मदद करता है. ताजा एलोवेरा जेल 15 से 20 मिनट तक लगाकर धो सकते हैं. इसके अलावा एक चम्मच दही में थोड़ा बेसन मिलाकर पैक तैयार करें और 15 मिनट बाद साफ कर लें. ये डेड स्किन हटाने में मदद कर सकता है. आलू का रस भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं. इसे कॉटन की मदद से लगाकर 10 से 15 मिनट बाद धो लें.

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अंडरआर्म को व्हाइटनिंग कैसे करें

अगर अंडरआर्म्स को हल्का रखना चाहते हैं तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पर ही नहीं, रोज की देखभाल पर भी ध्यान दें. अंडरआर्म्स को हमेशा साफ और सूखा रखें. बहुत ज्यादा रगड़कर स्किन साफ करने से बचें. अगर शेविंग के बाद स्किन जल्दी काली पड़ती है तो ट्रिमिंग या वैक्सिंग जैसे विकल्प अपनाए जा सकते हैं, अगर वो आपकी स्किन को सूट करें. साथ ही हल्का मॉइस्चराइजर लगाने से भी स्किन मुलायम रहती है.

काले अंडरआर्म्स को कैसे गोरा करें

काले अंडरआर्म्स को हल्का करने के लिए सबसे जरूरी चीज नियमित देखभाल है. कोई भी घरेलू उपाय रातोंरात असर नहीं दिखाता. अगर आप एलोवेरा, दही, बेसन या आलू के रस जैसे उपाय लगातार इस्तेमाल करते हैं और साथ में स्किन की सफाई का ध्यान रखते हैं, तो कुछ समय बाद फर्क महसूस हो सकता है. अगर कालापन अचानक बढ़ने लगे या खुजली, जलन या दर्द भी हो, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

घर पर सफेद अंडरआर्म्स को कैसे हल्का करें

घर पर अंडरआर्म्स की देखभाल करना मुश्किल नहीं है. आसान घरेलू उपाय अपनाने के साथ साफ-सफाई का ध्यान रखें और ऐसे प्रोडक्ट चुनें जो आपकी स्किन को सूट करें. धैर्य रखना भी जरूरी है क्योंकि स्किन की रंगत बदलने में समय लगता है. सही देखभाल के साथ अंडरआर्म्स पहले से ज्यादा साफ और हेल्दी दिख सकते हैं.

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