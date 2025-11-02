हंसते-खेलते रिश्ते में जहर घोल सकती हैं ये 6 आदतें, Relationship Expert ने कहा कभी खत्म नहीं होंगी गलतफहमियां

Relationship Tips: किसी भी रिश्ते की खूबसूरती उसकी समझ, भरोसे और बातचीत पर टिकी होती है. लेकिन कई बार हम जाने-अनजाने ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो रिश्ते में धीरे-धीरे जहर घोल देती हैं. मैरिज और रिलेशनशिप कोच आलोक ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में ऐसी 6 आदतों के बारे में बताया है जो रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ा देती हैं और प्यार की जगह दूरी ला देती हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

नंबर 1- बात काटना या बीच में बोलना

जब हम अपने पार्टनर की बात पूरी सुने बिना ही बीच में बोलने लगते हैं, तो इससे कन्फ्यूजन और गुस्सा दोनों बढ़ता है. सामने वाला महसूस करता है कि उसकी बात की अहमियत नहीं है. इसलिए कोशिश करें कि जब भी पार्टनर बोल रहा हो, तो ध्यान से सुनें और उसकी बात पूरी होने दें.

कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि पार्टनर ने कुछ जानबूझकर किया होगा. ये आदत सबसे ज्यादा गलतफहमियां पैदा करती है. अगर कोई बात क्लियर नहीं है, तो सीधे पूछ लें. इससे स्थिति साफ रहेगी और मन में गलत सोच पनपने नहीं पाएगी.

रिश्ते में छोटी परेशानियों को 'चलो, रहने दो' कहकर टाल देना सही नहीं है. ये छोटी बातें समय के साथ बड़ी बन जाती हैं और गुस्से का कारण बनती हैं. बेहतर है कि छोटी बातों को भी समय पर सुलझा लें.

कई लोग हर बहस में पुरानी बातें निकाल लेते हैं. इससे रिश्ते में कड़वाहट और बढ़ती है. बीती बातों को वहीं छोड़ दें और आगे बढ़ने की कोशिश करें.

अगर आप सिर्फ जवाब देने के लिए सुन रहे हैं, समझने के लिए नहीं, तो रिश्ते में समझ कमजोर हो जाती है. पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनना, उसके नजरिए को समझना बेहद जरूरी है.

यह एक आम लेकिन नुकसानदायक सोच है. कोई भी इंसान आपके मन की बात तब तक नहीं जान सकता जब तक आप खुद न बताएं. इसलिए खुलकर बात करें.

रिलेशनशिप एक्सपर्ट कहते हैं, रिश्ता तभी मजबूत रहता है जब दोनों एक-दूसरे को समझने की कोशिश करें. प्यार एक दिन में खत्म नहीं होता, बल्कि जब बातचीत और समझ खत्म होने लगती है, तब दूरी बढ़ती है. इसलिए जागरूक रहें, अपनी आदतों को पहचानें और उन्हें सुधारें, क्योंकि समझ ही हर रिश्ते की असली ताकत होती है.