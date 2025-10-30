विज्ञापन

Winters Women Fashion Ideas: सर्दी की 500 रुपये में ये 5 ड्रेस खरीद डालो तुरंत, इस बार व‍िंटर में सबसे स्‍टाइल‍िश आप ही होंगी

Womens Winter Fashion Ideas: आज हम आपको 500 रुपये के अंदर ऐसे शानदार और ट्रेंडी विंटर आउटफिट्स के बारे में बताएंगे जिससे आप ठंड से तो बचेंगी ही साथ में स्टाइलिश और फैशन क्वीन बनकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचे लेंगी.

Read Time: 3 mins
Share
Winters Women Fashion Ideas: सर्दी की 500 रुपये में ये 5 ड्रेस खरीद डालो तुरंत, इस बार व‍िंटर में सबसे स्‍टाइल‍िश आप ही होंगी
विंटर फैशन आयडियाज

Women Winter Fashion Ideas: हवाओं में ठंडक महसूस होने लगी है और इसी के साथ सर्दियों के मौसम का भी आगाज हो गया है. इस मौसम में अधिकतर महिलाएं अपने फैशन और आउटफिट को लेकर काफी चिंतित रहती हैं. सर्दियों की शुरुआत होते ही सबसे पहला सवाल रहता है कि 'मैं सर्दियों में क्या पहन सकती हूं?'. अगर आप भी इसका जवाब पाना चाहती हैं तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपको 500 रुपये के अंदर ऐसे शानदार और ट्रेंडी विंटर आउटफिट्स के बारे में बताएंगे जिससे आप ठंड से तो बचेंगी ही साथ में  स्टाइलिश और फैशन क्वीन बनकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचे लेंगी. 

1. वूलन कोर्ड सेट

अगर आप सर्दियों में पहनने के लिए कैजुअल आउटफिट की तलाश में हैं तो आप वूलन कोर्ड सेट जरूर खरीद लें. ये आपको आसानी से 500 रुपये के अंदर मिल जाएगा. ये देखने में काफी स्टाइलिश, क्लासी और पहनने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है. आप इसे अपने ऑफिस भी पहनकर जा सकती है.  

Coord Set

Coord Set

2. वूलन मिडी

अगर आप सर्दियों में मिनी ड्रेस पहनने में अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं तो आप वूलन मिडी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. इस ठंड के मौसम में आप बाजार से वूलन मिडी खरीदकर ला सकती हैं. ये आपको आसानी से 500 रुपये के अंदर मिल जाएगी. इसके साथ आप बेल्ट और लॉन्ग कोट भी स्टाइल कर सकती हैं. ये देखने में काफी क्लासी और स्टाइलिश लगता है. 

वूलन मिडी

वूलन मिडी

3. वूलन वन पीस फुल ड्रेस

सर्दियों में पहनने के लिए वूलन वन पीस फुल ड्रेस काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है. पार्टी से लेकर डेली ऑफिस में पहनने के लिए ये आउटफिट काफी अच्छा हो सकता है. ये पहनने में आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी लगेगी और आपको ठंड भी बिल्कुल मससूस नहीं होगी. इसके अलावा ये ड्रेस आपको 500 रुपये तक आसानी से बाजार या ऑनलाइन मिल सकती है.

Latest and Breaking News on NDTV
4. स्कर्ट

सर्दियों में अगर आपको सबसे ज्यादा स्टाइलिश दिखना है तो आप लॉन्ग कोट, नी बूट्स, वूलन टॉप के साथ स्कर्ट स्टाइल कर सकती हैं. स्कर्ट के डिजाइन आप ऑनलाइन चुन सकती हैं. साथ ही 500 रुपये के अंदर ये भी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

स्कर्ट

स्कर्ट

5.  फॉक्स फर कोट

फॉक्स फर वाली जैकेट या कोट हर सर्दी में फैशन ट्रेंड बनी रहती है. इसको अगर डेनिम जीन्स और लेदर पेंट के साथ स्टाइल किया जाए तो पूरे में लुक में चार-चांद लग सकते हैं. 500 रुपये तक आपको ये जैकेट आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी.

फॉक्स फर जैकेट

फॉक्स फर जैकेट

 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Winters Fashion Ideas, Lifestyle, Fashion, Winter Fashion Tips
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com