दिनभर महकना है? नहाते समय इस्तेमाल करें ये 5 चीजें, लंबे समय तक बनी रहेगी खुशबू

नहाने के बाद कुछ ही घंटों में अगर शरीर से पसीने की बदबू आने लगे या ताजगी गायब हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपके बाथिंग रूटीन में कुछ बदलाव की जरूरत है. सही साबुन, बॉडी वॉश और कुछ प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल न सिर्फ शरीर की दुर्गंध को दूर रखने में मदद करता है, बल्कि त्वचा को भी लंबे समय तक फ्रेश, मुलायम और चमकदार बनाए रखता है. अगर, आप चाहते हैं कि नहाने के बाद शरीर में पूरे दिन ताजगी और खुशबू आती रहे, तो नहाते समय कुछ खास चीजों का इस्तेमाल मददगार साबित हो सकता है.

गुलाब जल

नहाने की बाल्टी में 2-3 चम्मच गुलाब जल मिलाने से शरीर में भीनी-भीनी खुशबू बनी रहती है. यह त्वचा को ठंडक और ताजगी भी देता है.

शावर जेल

लैवेंडर, सिट्रस या चंदन की खुशबू वाले शॉवर जैल का इस्तेमाल करना भी आपके लिए लाभकारी हो सकता है. नहाने के बाद शावर जेल की आपके शरीर से आने वाली खुशबू लंबे समय तक बनी रहेगी.

बॉडी स्क्रब

नहाते समय बॉडी स्क्रब का इस्तेमाल करना भी आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है. हफ्ते में दो बार बॉडी स्क्रब का इस्तेमाल करने से मृत त्वचा कोशिकाएं हट जाती हैं और सुगंधित लोशन त्वचा पर बेहतर तरीके से चिपकते हैं.

शावर में इस्तेमाल होने वाला बॉडी ऑयल

नहाने के बाद शरीर धोने से पहले बॉडी ऑयल लगाना त्वचा में नमी और खुशबू को लंबे समय तक बनाए रखने का एक शानदार तरीका है.

बॉडी लोशन

नहाने के तुरंत बाद अच्छा सा बॉडी लोशन का इस्तेमाल करना चाहिए. बॉडी लोशन के इस्तेमाल से आपकी त्वचा मुलायम होगी और उसकी खुशबू भी निखर जाएगी.

बॉडी मिस्ट

नहाने के बाद और कपड़े पहनने से पहले बॉडी मिस्ट का इस्तेमाल करने से पसीने के कारण होने वाली दुर्गंध को रोकने में मदद मिलेगी.

एसेंशियल ऑयल

अपने नहाने के पानी में लैवेंडर या पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें मिलाने से आपका शरीर तरोताजा महसूस करेगा और उसमें से अच्छी खुशबू आएगी.

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