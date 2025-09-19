विज्ञापन

6 महीने में बाल बढ़ाने के 5 असरदार तरीके

Hair Growth Tips in Hindi: मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने बालों से जुड़ी परेशानियों को दूर कर हेयर ग्रोथ तेज करने के लिए कुछ खास टिप्स बताई हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

बाल बढ़ाने के असरदार नुस्खे

Hair Growth Tips: लंबे बालों की चाहत हर कोई रखता है. बाल खूबसूरती में चार चांद जो लगाने का काम करते हैं. लेकिन आज के खराब लाइफस्टाइल, बढ़ते स्ट्रेस और अनहेल्दी खानपान की आदतों के चलते बालों का झड़ना, रूखापन और पतला होना आम समस्याएं बन गई हैं. हालांकि, एक अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा ध्यान देकर और कुछ खास टिप्स फॉलो कर आप इन तमाम परेशानियों से निजात पा सकते हैं और हेयर ग्रोथ को तेज कर सकते हैं. मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने हेयर केयर की 5 ऐसी ही टिप्स बताई हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में- 

हर्बल हेयर ऑयल से पोषण दें

अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में डॉक्टर हंसाजी बताती हैं, बालों की जड़ें मजबूत करने के लिए तेल मालिश बहुत जरूरी है. मालिश करने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे बालों को सही पोषण मिलता है और हेयर ग्रोथ तेज होती है. इसके लिए आप घर पर ही एक खास तेल तैयार कर सकते हैं. 

तेल बनाने के लिए नारियल तेल में थोड़ी मात्रा में करी पत्ते और गुड़हल के फूल डालकर पका लें. हफ्ते में 2-3 बार इसे बालों की जड़ों में लगाकर मसाज करें और कम से कम 1 घंटे तक छोड़ दें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और बाल तेजी से बढ़ेंगे.

प्रोटीन हेयर मास्क

हंसा योगेन्द्र बताती हैं, बालों को मजबूती देने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है. इसके लिए अंकुरित मूंग, मेथी के बीज और दही मिलाकर हेयर मास्क तैयार करें. इसे स्कैल्प और बालों पर अच्छी तरह लगाएं और 30-40 मिनट बाद धो लें. हफ्ते में एक बार यह मास्क बालों को गहराई से पोषण देगा और टूटने से बचाएगा. इसके साथ ही डाइट में भी प्रोटीन को शामिल करें. 

आंवला-रीठा शैम्पू

मार्केट के केमिकल शैम्पू बालों को कमजोर कर सकते हैं. ऐसे में डॉक्टर हंसाजी बालों के लिए घर पर ही नेचुरल शैम्पू बनाने की सलाह देती हैं. इसके लिए आंवला और रीठा पाउडर को बराबर मात्रा में पानी में उबाल लें. तेयार पानी को छानकर प्राकृतिक शैम्पू की तरह इस्तेमाल करें. यह न सिर्फ स्कैल्प को साफ करेगा बल्कि बालों को मजबूत भी बनाएगा. हंसाजी कहती हैं, एक महीने तक केवल यही शैम्पू इस्तेमाल करें, फर्क साफ नजर आएगा.

फर्मेंटेड राइस वॉटर रिंस

चावल का पानी बालों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. चावल धोकर उसका पानी एक जार में भरकर रातभर के लिए छोड़ दें. अगले दिन शैम्पू करने के बाद इसे बालों पर रिंस की तरह इस्तेमाल करें. यह बालों को मुलायम, चमकदार और मजबूत बनाता है.

तेज पत्ता

योग गुरु हेयर केयर के लिए तेज पत्ते का इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं. तेज पत्ते को पानी में उबालकर इसका सीरम बनाएं और स्प्रे बोतल में भर लें. रात को सोने से पहले इसे स्कैल्प पर लगाकर हल्की मसाज करें. डॉक्टर हंसाजी बताती हैं, यह बालों की जड़ों को पोषण देगा और ग्रोथ तेज करेगा.

इन सब से अलग सिर्फ बाहरी देखभाल ही काफी नहीं है. हेल्दी बालों के लिए संतुलित आहार और अच्छा लाइफस्टाइल भी जरूरी है. अपनी डाइट में बादाम, पालक, अलसी के बीज और दालें शामिल करें. इन सब से अलग रोज पर्याप्त नींद लें और खुद को स्ट्रेस फ्री रखें. 

हंसा योगेन्द्र कहती हैं, अगर आप इन 5 स्टेप्स को लगातार 6 महीने अपनाते हैं, तो आपको महज 6 महीने में ही अपने बालों में साफ फर्क महसूस हो सकता है. इससे न केवल बालों से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी, बल्कि हेयर ग्रोथ भी तेज हो सकती है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

