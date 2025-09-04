इन 5 लोगों को नहीं खाना चाहिए अनार, वरना हो सकता है नुकसान

5 types of people who should not eat pomegranates: अनार को हेल्थ के लिए सुपरफूड माना जाता है. इसके लाल दाने विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. यह हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर किसी के लिए अनार खाना सही नहीं होता? कुछ लोगों के लिए यह फल (Anaar Khane Ke Nuksan) उल्टा नुकसान पहुंचा सकता है.

लो ब्लड प्रेशर वाले लोग (who should not eat pomegranate)

अनार ब्लड प्रेशर को नैचुरली कम करता है. रिसर्च बताती है कि, रोज़ाना इसका जूस पीने से सिस्टोलिक BP 5 mmHg तक और डायस्टोलिक 3 mmHg तक घट सकता है. यह हाई BP वाले लोगों के लिए फायदेमंद है, लेकिन जिन्हें पहले से लो BP है, उनके लिए यह चक्कर आना, कमजोरी या बेहोशी जैसी समस्याएं बढ़ा सकता है.

दवाइयां लेने वाले मरीज (anaar kis ko nahi khana chahiye)

अनार लिवर में कुछ एंज़ाइम्स (CYP3A4, CYP2C9) को ब्लॉक करता है, जिससे दवाइयों का असर ज्यादा देर तक रह सकता है. ACE inhibitors, स्टैटिन्स, बीटा-ब्लॉकर्स और ब्लड-थिनर लेने वाले मरीजों को अनार से बचना चाहिए, वरना दवाइयों के साइड इफेक्ट्स बढ़ सकते हैं.

सर्जरी से पहले के मरीज (pomegranate for low blood pressure)

डॉक्टर्स सर्जरी से कम से कम दो हफ्ते पहले अनार खाना बंद करने की सलाह देते हैं. इसका कारण है कि अनार खून जमने की प्रक्रिया और एनेस्थीसिया के असर में दखल डाल सकता है, जिससे ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग या जटिलताएं बढ़ सकती हैं.

पाचन समस्याओं वाले लोग (pomegranate interactions with medicines)

अनार में फाइबर और टैनिन्स होते हैं, जो सामान्य पेट के लिए हेल्दी हैं, लेकिन IBS या सेंसिटिव स्टमक वाले लोगों के लिए यह गैस, क्रैम्प्स और डायरिया का कारण बन सकता है. ज़्यादा दाने खाने से पचाने में भी दिक्कत हो सकती है.

अनार एलर्जी वाले लोग (anaar khane ke fayde nuksan Hindi)

कभी-कभी लोगों को अनार से एलर्जी (anaar se allergy) हो जाती है. इसके लक्षणों में खुजली, सूजन, रैश, सांस लेने में तकलीफ या एनाफिलैक्सिस शामिल हो सकते हैं. अगर अनार खाने के बाद असुविधा महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. अनार सेहत के लिए बेहतरीन फल है, लेकिन लो BP वाले, दवाइयां लेने वाले, सर्जरी कराने वाले, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम वाले और एलर्जी वाले लोगों को इससे परहेज़ करना चाहिए. बाकी लोग इसे मॉडरेशन में खाकर हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

