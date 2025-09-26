Periods के दौरान कहीं आप भी तो नहीं करतीं ये 5 गलतियां? बढ़ सकता है दर्द

Girls Period Care: हर महीने आने वाले पीरियड्स लड़कियों की जिंदगी का नेचुरल हिस्सा हैं, लेकिन कई बार लड़कियां अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठती हैं, जो हेल्थ और मूड दोनों पर असर डालती हैं. अगर इन गलतियों से बचा जाए, तो पीरियड्स का अनुभव कहीं ज्यादा आसान और कंफर्टेबल हो सकता है.

पैड लंबे समय तक न बदलना (Not changing pads for a long time)

कई बार बाहर होने या laziness की वजह से लड़कियां sanitary pad लंबे समय तक नहीं बदलतीं, लेकिन 4–5 घंटे से ज्यादा एक ही pad यूज़ करना infections का खतरा बढ़ा देता है.

बहुत ज्यादा जंक फूड खाना (Eating too much junk food)

पीरियड्स में बॉडी को आयरन और हेल्दी फूड की जरूरत होती है. अगर इस समय ऑयली या स्पाइसी फूड ज्यादा खा लिया जाए तो cramps और bloating और बढ़ जाते हैं.

Rest न लेना और Overwork करना (girls periods mistakes)

कई बार लड़कियां पीरियड्स में भी खुद को ज्यादा काम में झोंक देती हैं, लेकिन बॉडी को इस समय आराम चाहिए. Proper sleep और हल्की stretching cramps को कम करती है.

Hygiene पर ध्यान न देना (periods hygiene tips)

Pads बदलने के साथ-साथ इंटिमेट हाइजीन भी जरूरी है. साफ पानी से बॉश करना और कॉटन अंडरवियर पहनना इंफेक्शन और इरिटेशन से बचाता है.

Mood Swings को नजरअंदाज करना (mahavari care routine)

Hormonal changes की वजह से mood swings होना कॉमन है. अगर इन्हें इग्नोर किया जाए तो स्ट्रेस और irritability बढ़ जाती है. हल्की exercise, फेवरेट म्यूजिक सुनना या किसी क्लोज दोस्त से बातें करना हेल्प करता है.

