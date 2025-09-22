रिश्ते में इज्जत खत्म कर देती हैं ये 5 आदतें, Relationship Coach ने किया अलर्ट

Relationship Tips: एक मजबूत और खुशहाल रिश्ता सिर्फ प्यार पर नहीं, बल्कि इज्जत और समझ पर भी टिका होता है. अगर रिश्ते में इज्जत खत्म हो जाए, तो धीरे-धीरे प्यार भी कमजोर पड़ने लगता है. मैरिज और रिलेशनशिप कोच आलोक ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो धीरे-धीरे रिश्ते की नींव हिला देती हैं. आइए जानते हैं वे कौन-सी आदतें हैं जिन्हें हमें तुरंत बदल लेना चाहिए.

पार्टनर की कमजोरी का मजाक बनाना

हर इंसान में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं. अगर पार्टनर की कमजोरी का मजाक उड़ाया जाए, तो उन्हें गहरी चोट पहुंच सकती है. मजाक की जगह हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ताकि वे बेहतर महसूस करें.

जब पार्टनर अपने दिल की बात कहते हैं तो वे चाहते हैं कि आप ध्यान से सुनें और समझें. अगर आप उनकी भावनाओं को इग्नोर कर देंगे, तो उन्हें लगेगा कि आपको उनकी जरा फिक्र नहीं है.

अगर आप हर बार उनकी बात बीच में काट देते हैं, तो इससे यह मैसेज जाता है कि उनकी राय की कोई अहमियत नहीं है. उन्हें अपनी बात पूरी कहने दें, इससे वे सम्मानित महसूस करेंगे.

पार्टनर की तुलना किसी और से करना भी गलत है, खासकर परिवार या दोस्तों के सामने. तुलना से उन्हें लगता है कि वे आपके लिए पर्याप्त नहीं हैं. यह आदत रिश्ते में दूरी बढ़ा देती है.

अगर आप सिर्फ उनकी गलतियां गिनाते रहेंगे और उनके अच्छे कामों को नजरअंदाज करेंगे, तो यह रिश्ते की सबसे बड़ी गलती है. सराहना और आभार जताना रिश्ते को मजबूत बनाता है.

रिश्ते की खूबसूरती तभी बनी रहती है जब उसमें प्यार के साथ-साथ इज्जत और अपनापन भी हो. एक्सपर्ट कहते हैं, अगर हम इन पांच गलतियों से बचें तो रिश्ता और भी मजबूत और सम्मान से भर सकता है.