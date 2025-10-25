Blanket Cleaning Tips: धीरे-धीरे आने लगी है ठंड, निकाल ली रजाइयां? धूल और बदबू हटाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान ट्रिक्स

Blanket Cleaning Tips: अक्टूबर महीने के खत्म होने के साथ मौसम भी धीरे-धीरे ठंडा होता जा रहा है. इस समय अधिकतर घरों में अलमारी और बक्से बंद रजाइयां-गद्दे निकलने लगे हैं. लंबे समय तक बंद रहने के कारण इन रजाइयों में धूल, सीलन के कारण हल्की बदबू आना शुरू हो जाती है. ऐसे में इस्तेमाल करने से पहले इनकी सफाई करना बहुत जरूरी होता है. गंदे गद्दे और रजाइयां यूज करने से त्वचा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसी कड़ी में आज हम आपको 5 ऐसी आसान और असरदार घरेलू ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप रजाइयों-कंबलों की गंदगी, धूल और बदबू से छुटकारा पा सकते हैं.

1. सिरका

कंबल और रजाई की सफाई करते समय आप सफेद सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे आप डिटर्जेंट पाउडर में घोलकर प्रयोग करें. इससे रजाई और कंबल की बदबू निकल जाएगी.

रजाई-कंबल पर पीलेपन का दाग होना आम बात है. इसको हटाने के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस उपाय के लिए आप बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट बनाकर दाग वाले हिस्से पर लगा दें और 10-15 मिनट छोड़ दें. इसके बाद गीले कपड़े से पोंछ दें. इससे दाग हटने के साथ-साथ बदबू भी दूर होगी.

रजाई, कंबल, गद्दों को इस्तेमाल करने से पहले या फिर धोने के बाद धूप में जरूर सुखाना चाहिए. इससे सीलन, बदबू और बैक्टीरिया खत्म होते हैं. ध्यान रहें कि आप कंबल-रजाइयों को ज्यादा तेज धूप में न रखें इससे रंग हल्का भी पड़ सकता है.

अगर आप अपने कंबल-रजाई को वॉशिंग मशीन में धोने का सोच रहे हैं तो ये उपाय अपना सकते हैं. इसके लिए आप वॉशिंग मशीन में कपूर का पाउडर डाल दें. इससे कंबल-रजाइयों की गंध दूर हो जाती है. इसके अलावा आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें मौजूद साइट्रिक एसिड रजाई के दाग और बदबू को हटाने में काफी मददगार साबित होगा.

अगर आपके घर में रजाई इस्तेमाल करने के बाद काफी जल्दी गंदी हो जाती है तो आप कवर का इस्तेमाल करें. इससे रजाई गंदी नहीं होती और आप कवर को ही बार-बार आसानी से धो सकते हैं.

