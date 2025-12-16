अनानास खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है? क्या होते हैं Pineapple खाने के फायदे, जानिए यहां

Ananas Khane ke Fayde: शरीर को फिट और हेल्दी बनाए रखने के लिए फलों का सेवन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. हर फल में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बीमारियों को दूर करने में मददगार होते हैं. आज हम आपको अनानास के बारे में बताने जा रहे हैं. इस फल को अंग्रेजी में Pineapple कहा जाता है. इसमें विटामिन C, विटामिन B6, फाइबर, मैंगनीज, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर समेत कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. कई लोग इसको फल के रूप में खाना पसंद करते हैं कुछ लोग इसका जूस पीते हैं. चलिए जानते हैं अनानास खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है और इससे शरीर को क्या फायदे पहुंचते हैं.

1. पाचन तंत्र रहता है स्वस्थ

अगर आपको पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं रहती हैं तो आप अनानास का सेवन कर सकते हैं. इसमें ब्रोमेलैन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है. साथ ही इसे खाने से अपच, गैस जैसी दिक्कतों से राहत भी मिलती है. इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है जो मल त्यागने में मदद करता है और कब्ज से छुटकारा दिलाता है.

अनानास में पोटैशियम जैसे पोषक तत्व और एंटीऑक्सिडेंट होते हैं जो रक्तचाप को कंट्रोल में रखते हैं. इसके सेवन से दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है और हार्ट हेल्दी रहता है. साथ ही पाइनएप्पल खाने से कॉलेस्ट्रॉल लेवल भी नियंत्रित रहता है.

अनानास विटामिन सी का काफी अच्छा सोर्स माना जाता है. अगर आपको सर्दी-खांसी, जुकाम मौसमी बीमारियां काफी ज्यादा परेशान करती हैं तो आप अनानास का सेवन कर सकते हैं. इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और वायरल इंफेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है.

अनानास में भरपूर मात्रा में विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो त्वचा को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं. साथ ही इससे एजिंग प्रोसेस भी धीरे होता है जिससे कम उम्र में झुर्रियों की समस्या नहीं होती है.

अनानास फाइबर का अच्छा सोर्स होता है. इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और भूख भी कम लगती है जो वेट लॉस में सहायक होता है. साथ ही यह शरीर में नेचुरल फैट बर्नर के रूप में काम करता है जिससे बॉडी का फैट बढ़ता नहीं है. अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो अपनी डाइट में अनानास को शामिल कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.