Yoga For Body Posture: आपके बॉडी पॉश्चर को ठीक करेंगे ये 4 योगासन, पूरे शरीर को मिलेगा फायदा

Yoga Poses to Improve Posture: सफल होने की चाहत में लोगों पर काम का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जिसका असर हेल्थ पर पड़ रहा है. जब लोग एक ही जगह पर लगातार बैठकर काम करते हैं (Yoga Poses ) तो इससे उनकी पीठ और गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है, साथ ही कंधों में कई समस्याएं शुरू हो जाती हैं. (Yoga for Flexibility) शरीर का पोस्चर भी खराब हो जाता है. पोस्चर बिगड़ने पर अन्य समस्याएं घेरने लगती हैं. इन (How Yoga Can Support Better Posture) समस्याओं पर अगर शुरू से ही ध्यान न दिया जाए तो इसका असर हमारी सेहत पर पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि योगासन से हम अपने पोस्चर को कैसे सही कर सकते हैं.

कपोतासन

बॉडी पोस्चर को सही करने के लिए कपोतासन का नियमित अभ्यास लाभकारी साबित हो सकता है. इसे करने से शरीर में लचीलापन आता है साथ ही पीठ की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं. कपोतासन का अर्थ है पिजन पोज (Pigeon Pose). इसके अभ्यास से मांसपेशियों में खिंचाव आता है जिससे अकड़न जैसी समस्याएं होने का खतरा कम होता है.

Photo Credit: Unsplash



बालासन

लगातार एक ही पोज में बैठकर काम करने से और अनियमित दिनचर्या के कारण हमारे शरीर का पोस्चर खराब हो जाता है, जिसे ठीक करने के लिए आप नियमित बालासन कर सकते हैं. बालासन के नियमित अभ्यास से कमर दर्द एवं पीठ दर्द जैसी समस्याओं से राहत मिलती है, और यह बॉडी पोस्चर के साथ आपके पेल्विक मसल्स को भी मजबूत बनाता है.



मार्जरी आसन

मार्जरी आसन का नियमित अभ्यास करके भी आप अपने बॉडी पोस्चर को ठीक कर सकते हैं. यह आपके शरीर में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है और इससे शरीर की स्ट्रेचिंग भी होती है. मार्जरी आसन के नियमित अभ्यास से कंधों के दर्द से जुड़ी समस्याओं में भी लाभ मिलता है.



ऊर्ध्वमुख श्वानासन

इस आसन का अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं तो यह आपके बॉडी पोस्चर को सुधारने में काफी मदद करता है. इस आसन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डियां और उनके आसपास की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे पीठ दर्द जैसी समस्याओं में रहता मिलती है. इस योग को करने से कंधे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं. इसे करने से गर्दन दर्द, पीठ दर्द और कंधों में ऐंठन जैसी समस्याएं दूर की जा सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.