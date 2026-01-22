First Date पर लड़कों में ये 4 चीजें नोटिस करती हैं लड़कियां, Relationship Coach से जान लें

What do girls notice in boys first: पहली मुलाकात कभी भी आम नहीं होती है. First Date वो पल होता है, जहां दो लोग पहली बार एक-दूसरे को सिर्फ देखते ही नहीं, बल्कि महसूस भी करते हैं. कई बार बिना कुछ बोले ही सामने वाला इंसान हमारे बारे में अपनी राय बना लेता है. ऐसे में लड़कों के मन में अक्सर सवाल रहता है कि आखिर पहली डेट पर लड़कियां सबसे ज्यादा क्या नोटिस करती हैं? इसी सवाल का जवाब रिलेशनशिप कोच जसकरण सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दिया है. रिलेशनशिप कोच बताते हैं, कुछ छोटी लेकिन बेहद अहम बातें होती हैं, जो पहली मुलाकात को या तो खास बना देती हैं या फिर पूरी इमेज बिगाड़ सकती हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

स्कूल से आने के बाद बच्चे से जरूर पूछें ये सवाल, पीडियाट्रिशियन ने बताया हर माता-पिता को पता होनी चाहिए ये बात

First Date पर लड़कों में ये 4 चीजें नोटिस करती हैं लड़कियां

सबसे पहले ध्यान जाता है आपकी ग्रूमिंग पर. जसकरण सिंह कहते हैं, डेट पर जाने से पहले ध्यान रखें कि आपके बाल ठीक से कटे हों, दाढ़ी या शेव साफ हो, नाखून साफ हों और आपने कपड़े सलीके से पहने हों. साथ ही अच्छी खुशबू बहुत पॉजिटिव असर डालती है. ऐसे में एक अच्छा परफ्यूम जरूर लगाएं.

आपके बोलने से पहले ही आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देती है. ऐसे में कोशिश करें कि आपके कंधे रिलैक्स हों, इसके साथ हमेशा आंखों में आंखें डालकर और एक नेचुरल स्माइल के साथ बात करें. ये सब आपके आत्मविश्वास को दिखाते हैं. जरूरत से ज्यादा अकड़ या घबराहट, दोनों ही नेगेटिव असर डाल सकती हैं.

लड़कियां यह बहुत ध्यान से देखती हैं कि आप वेटर या किसी अजनबी से कैसे बात करते हैं. आपका यह व्यवहार आपके असली स्वभाव को दिखाता है और यही आपकी पहली डेट पर बहुत मजबूत इम्प्रेशन छोड़ता है.

इन सब से अलद लड़कियां देखती हैं कि आप किस तरह से उनसे बात कर रहे हैं. बातों के दौरान आपका ध्यान उनपर है भी या नहीं. अगर इस दौरान आप अपने फोन पर बिजी रहते हैं, तो ये बात काफी नेगिटिव असर डाल सकती है. ऐसे में ध्यान से सुनना, सही सवाल पूछना और सामने वाले की बात में दिलचस्पी दिखाना बहुत जरूरी है.

रिलेशनशिप कोच के मुताबिक, ये छोटी-छोटी बातें मिलकर बड़ा फर्क डालती हैं और एक मजबूत शुरुआत की नींव रखती हैं. ऐसे में डेट पर जाने से पहले इन बातों को जरूर ध्यान में रखें.



