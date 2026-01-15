बिना किसी जहरीले स्प्रे और केमिकल के घर से भगाएं छिपकलियां, बस नर्सरी से ले आएं ये 4 पौधे, फिर कभी नहीं दिखेंगे ये बिन बुलाए मेहमान

Lizard Repellent Plants: घर में छिपकलियों का होना बहुत ही आम बात है. ये न केवल घर की साफ-सफाई पर असर डालती हैं बल्कि कई लोगों को डर और घिन भी महसूस कराती हैं. आमतौर पर लोग इन्हें भगाने के लिए केमिकल वाले स्प्रे, फिनाइल या नेफ्तलीन बॉल्स जैसी चीजों का सहारा लेते हैं, लेकिन ये उपाय ज्यादा कारगर नहीं होते, साथ ही घर के वातावरण के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. ऐसे में अगर आप बिना किसी जहरीले स्प्रे और केमिकल के घर से छिपकलियों को दूर भगाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको ऐसे 4 पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें घर में लाने से आप छिपकलियों के आतंक से छुटकारा पा सकते हैं. साथ ही ये पौधे घर की खूबसूरती बढ़ाने में भी काफी मदद करेंगे.

1. रोजमेरी

रोजमेरी सिर्फ रसोई में इस्तेमाल होने वाली जड़ी‑बूटी ही नहीं है, बल्कि इसका पौधा छिपकलियों को भगाने में भी बहुत असरदार साबित होता है. इसकी तीखी और सुगंधित खुशबू छिपकलियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती. आप इसे घर की बालकनी, खिड़की की रैलिंग या दरवाजे के पास गमले में लगाकर रख सकते हैं. छिपकलियों को भगाने के साथ-साथ यह पौधा छोटे‑मोटे कीड़ों को दूर रखने में भी काफी मददगार होता है. इसके अलावा इससे घर की सुंदरता बढ़ती है और वातावरण भी फ्रेश रहता है.

पुदीने की तेज और फ्रेश खुशबू छिपकलियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए यह उन्हें दूर रखने में काफी यह असरदार होता है. अगर पुदीने का पौधा एकदम फ्रेश होता है तो उसकी खुशबू और भी तेज होती है. आप इस पौधे को वहां रख सकते हैं जहां आपको छिपकलियां ज्यादा दिखती हैं.

यूकेलिप्टस के पौधे अपनी तेज और खास खुशबू लिए जाने जाते हैं. छिपकलियां इन नेचुरल गंधों को बिल्कुल पसंद नहीं करतीं, इसलिए यह पौधा उन्हें घर से दूर रखने में काफी मददगार होता है. इसकी खुशबू कीड़े‑मकौड़ों को भी भगाने में काफी मददगार होती है. यूकेलिप्टस के पौधे को आप घर में गमलों पर रख सकते हैं. साथ ही आप इनकी समय-समय पर कटिंग करते रहें ताकि घर की सुंदरता बनी रहे.

पेंसिल ट्री की बनावट और इसके कड़वे रस की वजह से छिपकलियां पास नहीं आतीं. यह पौधा काफी मजबूत होता है और कम पानी में भी आसानी से बढ़ जाता है. हालांकि इसके रस से स्किन में जलन हो सकती है, इसलिए इसे घर के अंदर रखने के बजाय बाहर रखें.

