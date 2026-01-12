भीड़-भाड़ से दूर छुट्टियां बिताने के लिए ये 4 बीच हैं बेस्ट, घूमने के लिए आज से ही कर लें प्लानिंग

4 Peaceful beaches in India: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और शहरों के शोर-शराबे के बीच, हर कोई शांति के कुछ पल तलाश रहा है. इसके लिए कई लोग वैकेशन और ट्रिप पर जाने का प्लान करते हैं. लेकिन इन दिनों फेमस घूमने वाली जगहों पर भीड़ इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ गई है कि शांति का एहसास हो ही नहीं पाता है. अगर आप भी अपनी अगली छुट्टियां कहीं सुकून के साथ बिताने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको भारत के ऐसे 4 बीचेज के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको भीड़भाड़ से हटकर शांति और सुकून का एहसास होगा और आप बिना किसी जल्दबाजी के छुट्टियां यादगार बना सकेंगे. इन जगहों के बारे में जानकर आप आज से ही घूमने की प्लानिंग भी कर सकते हैं...

1. अगोंडा बीच, साउथ गोवा

अधिकतर लोगों के मन में गोवा का नाम सुनते ही भीड़‑भाड़ वाली नाइटलाइफ और पार्टीज ही याद आती हैं. लेकिन गोवा में एक ऐसा भी बीच है जहां आप शांति के साथ छुट्टियां बिता सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि अगोंडा बीच दक्षिण गोवा में स्थित है, जो पार्टी‑हॉटस्पॉट माने जाने वाले नॉर्थ गोवा से काफी दूर है. यहां का माहौल साफ‑सुथरा और शांत रहता है, खासकर वीकडेज पर यहां बहुत कम भीड़ होती है. अगर आप बिना भीड़‑भाड़ के गोवा का असली सुकून महसूस करना चाहते हैं, तो अगोंडा आपके लिए परफेक्ट जगह है.

केरल के मारारीकुलम गांव के पास स्थित मारारी बीच एक शांत और सुकून भरी जगह है, जहां आज भी स्थानीय जीवन की सादगी साफ दिखाई देती है. यह बीच उन जगहों से बिल्कुल अलग है, जहां पर्यटकों की भीड़ होती है. बता दें, कि मारारी बीच ने अपनी नेचुरल ब्यूटी और असली पहचान को आज तक संभाल कर रखा है. खास बात है कि यहां जिंदगी की रफ्तार काफी धीमी महसूस होती है और इसी वजह से कई पर्यटक यहां लंबे समय तक ठहरना पसंद करते हैं.

अगर आप पूरी तरह शांति और सुकून की तलाश में हैं, तो अंडमान का काला पत्थर बीच आपके लिए बेहतरीन जगह हो सकती है. यह बीच हैवलॉक आइलैंड के पास स्थित है और यहां भीड़‑भाड़ काफी कम रहती है. बता दें, कि काला पत्थर बीच अपनी काली चट्टानों, नीले‑हरे रंग के समुद्र और शानदार नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है. साथ ही यहां का सनसेट का नजारा आपका दिल ही जीत लेगा.

गोकर्ण के दूसरे फेमस बीचों की तुलना में कुडले बीच पर भीड़ कम रहती है, जिससे यहां का माहौल काफी शांत और रिलैक्सिंग रहता है. यह जगह उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो शांति और सुकून चाहते हैं. बिना किसी जल्दबाजी के छुट्टियां बिताने के लिए आप यहां जरूर आ सकते हैं.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.