छठ के बाद बिहार में नौकरियों की बहार, इन 9 जिलों में लगेंगे रोजगार मेले

बिहार में छठ पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, इस बड़े पर्व को मनाने के लिए तमाम दूसरे राज्यों में काम कर रहे लाखों लोग अपने घर पहुंचे हैं. इसी बीच बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी खबर आई है, जिसमें बताया गया है कि छठ के ठीक बाद रोजगार के बड़े अवसर खुल रहे हैं. बिहार के 9 जिलों में रोजगार मेले लगने जा रहे हैं, जहां हजारों युवाओं को रोजगार दिया जाएगा. युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की तरफ से 18 नवंबर से ये रोजगार मेले लगेंगे. इसके लिए विभाग ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है.

इन जिलों में लगेंगे रोजगार मेले

18 नवंबर को कटिहार

19 नवंबर को बांका

20 नवंबर को भागलपुर और मधेपुरा

21 नवंबर को मोतिहारी, जमुई और पूर्णिया

23 नवंबर को सहरसा और शिवहर में रोजगार मेला

कई बड़ी कंपनियां लेंगी हिस्सा

बिहार में जो रोजगार मेले लगने जा रहे हैं, उसमें तमाम बड़ी कंपनियां नौकरी देने पहुंचेंगीं. सबसे खास बात ये है कि इसमें पढ़े-लिखे युवाओं को तुरंत नौकरी मिलती है. रोजगार मेले में शामिल होने के बाद वहीं पर इंटरव्यू होता है और फिर बता दिया जाता है कि नौकरी मिलेगी या नहीं. एक उम्मीदवार अलग-अलग कंपनियों के काउंटर पर जाकर आवेदन कर सकता है. हालांकि रोजगार मेले में जाने से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज अपने साथ रख लें.

घर बैठे करें रजिस्ट्रेशन

रोजगार मेले के लिए रजिस्ट्रेशन आप घर बैठे कर सकते हैं. इसके लिए रोजगार विभाग के आधिकारिक पोर्टल detjob.bihar.gov.in पर जाना होगा. यहां रोजगार मेले के सेक्शन में जाकर अपनी बेसिक जानकारी भरनी होगी और फिर सबमिट करना होगा. रोजगार मेले को लेकर किसी भी तरह की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 18002965656 पर संपर्क कर सकते हैं.

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