विज्ञापन

क्यों जरूरी है आंखों के लिए ये विटामिन?

Vitamins for eye health: आंखों को हेल्दी रखने के लिए विटामिन A, C और E सबसे जरूरी हैं. ये विटामिन रोशनी, थकान और बीमारियों से आंखों की रक्षा करते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
क्यों जरूरी है आंखों के लिए ये विटामिन?
आंखों की रोशनी बढ़ाएंगे ये 3 जरूरी विटामिन, स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जरूरी

3 Essential Vitamins for Healthy Eyes: आजकल स्क्रीन टाइम बढ़ने, नींद पूरी न होने और गलत खानपान की वजह से आंखों की सेहत तेजी से बिगड़ रही है. धुंधला दिखाई देना, आंखों में जलन और ड्राईनेस आम समस्या बन गई है. ऐसे में आंखों को हेल्दी रखने के लिए कुछ खास विटामिन बेहद जरूरी हैं.

विटामिन A – आंखों की रोशनी का रखवाला (Vitamin A for eyes)

विटामिन A को 'Eye Vitamin' कहा जाता है. यह कॉर्निया को हेल्दी रखता है और नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है. गाजर, शकरकंद, पालक, दूध और पपीता विटामिन A के अच्छे स्रोत हैं. अगर आपकी डाइट में यह विटामिन सही मात्रा में होगा तो आंखों की रोशनी लंबे समय तक बनी रहती है.

Latest and Breaking News on NDTV

विटामिन C – आंखों को दे सुरक्षा (Vitamin C for eyes)

विटामिन C एक मजबूत एंटीऑक्सिडेंट है जो आंखों को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है. यह मोतियाबिंद और एज-रिलेटेड आंखों की बीमारियों का खतरा कम करता है. संतरा, नींबू, अमरूद, कीवी और स्ट्रॉबेरी विटामिन C के बेहतरीन स्रोत हैं.

विटामिन E – आंखों की थकान मिटाए (Vitamin E for eyes)

विटामिन E आंखों की कोशिकाओं को हेल्दी रखने और थकान दूर करने में मदद करता है. यह आंखों में ड्राईनेस को कम करता है और एज-रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन को रोकने में कारगर है. बादाम, सूरजमुखी के बीज, एवोकाडो और पीनट बटर से विटामिन E आसानी से मिल सकता है.

आंखों की सेहत के लिए हेल्दी आदतें (Eye health tips)

  • रोजाना हरी सब्जियां और फल खाएं.
  • स्क्रीन टाइम को लिमिट करें और हर 20 मिनट में ब्रेक लें.
  • आंखों को रगड़ने से बचें और पर्याप्त नींद लें.
  • पानी भरपूर मात्रा में पिएं ताकि आंखों में ड्राईनेस न हो.

आंखें हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं. सही खानपान और जरूरी विटामिन्स के जरिए हम न सिर्फ अपनी आंखों की रोशनी लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं, बल्कि आंखों की बीमारियों से भी बच सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vitamins For Eye Health, Vitamin A For Eyes, Vitamin C For Eyes, Vitamin E For Eyes, Best Vitamins For Eyesight
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com