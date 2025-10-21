बाथरूम के नल दाग-धब्बों से दिखते हैं एकदम बेकार? इन टिप्स को अपनाएं, मिनटों में हो जाएंगे साफ

Bathroom Tap Cleaning: बाथरूम के फर्श की तो हम अक्सर रगड़-रगड़ कर सफाई कर ही देते हैं, जिससे चमक आ जाती है. वहीं, लेकिन बाथरूम के नल पर लगे जिद्दी दाग-धब्बे इस चमक को एकदम फीका कर देते हैं. दरअसल, पानी के लगातार इस्तेमाल और साबुन के झाग के कारण इन पर अक्सर पानी के सफेद जिद्दी धब्बे, साबुन के निशान लगे रहे जाते हैं. इससे बाथरूम में लगाएं हुए नल भी 1 महीने के अंदर पुराने दिखने लगते हैं. कई लोग नल को साफ करने की कोशिश करते हैं लेकिन मन मुताबिक चमक नहीं आ पाती. ऐसे में आज हम आपको कुछ आसान और असरदार घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं, जिनके इस्तेमाल से आप मिनटों में इन नलों को बिल्कुल नया जैसा चमका सकते हैं. इससे नलों की खोई हुई चमक भी वापस आ जाएगी.

यह भी पढ़ें: पीली और काली किशमिश में क्या अंतर है? न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कौन सी किशमिश खाना ज्यादा फायदेमंद होता है

1. बेकिंग सोडा और विनेगर करें यूज

नल साफ करने के लिए आप ये उपाय अपना सकते हैं. इसके लिए आप बेकिंग सोडा और विनेगर मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. इसके बाद गंदे नल पर करीब 30 मिनट तक लगाकर छोड़ दें. फिर टूथब्रश या फिर स्क्रब की मदद से रगड़ें और कपड़े से पोंछ लें. इससे नल की खोई हुई चमक वापिस आ जाएगी.

2. चूने का करें इस्तेमाल

अगर नल पर जंग के निशान भी आपको दिखने लगे हैं तो आप चूने का प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिए आप 1 कप चूने में आधा चम्मच नमक और पानी मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. फिर इस पेस्ट को जंग वाले नल पर लगाएं और करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दें. अब इसको साफ करने के लिए थोड़ा सा विनेगर डालें और स्क्रबर से साफ कर दें. आप देखेंगे कि नल एकदम नया जैसा चमक गया है.

3. नींबू बनाएगा नए जैसा!

नींबू स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में तो काफी राहत देता ही है. इसे आप सफाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप गर्म पानी में नींबू का रस डालें और फिर ब्रश से दाग-धब्बे वाले नल को रगड़ें. आप देखेंगे कि दाग-धब्बे के निशान कम हो गए हैं. इसके अलावा आप सीधे नींबू को भी रगड़ सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.