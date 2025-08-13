विज्ञापन

हर भारतीय को स्वतंत्रता दिवस के ये 15 दिलचस्प फैक्‍ट्स जरूर होने चाहिए पता, फ‍िर द‍िल से फील करेंगे आजादी

Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए किसी पर्व से कम नहीं है. तो चलिए जानते हैं इस दिन से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्‍ट्स जो शायद आप जानते ही नहीं होंगे.

Read Time: 4 mins
Share
हर भारतीय को स्वतंत्रता दिवस के ये 15 दिलचस्प फैक्‍ट्स जरूर होने चाहिए पता, फ‍िर द‍िल से फील करेंगे आजादी
Independence Day 2025: क्या आप जानते हो इन 15 दिलचस्प फैक्‍ट्स के बारे में.

Independence Day 2025: 15 अगस्त 2025 को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. इस दिन भारत को ब्रिटिश हुकूमत से 1947 में आजादी मिली थी (independence day facts). यह सिर्फ एक राष्ट्रीय छुट्टी का दिन नहीं है. यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें आजादी दिलवाने के लिए न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिए हैं. यह दिन उनके त्याग, एकता और संघर्षों का प्रतीक है. जिनकी वजह से भारत ने अपनी आजादी का सपना साकार किया था.

Independence Day 2025 Wishes, Images: दाग गुलामी का धोया है जान लुटा कर...स्वतंत्रता दिवस पर भेजें ये बधाई संदेश और फोटोज

Latest and Breaking News on NDTV

हर भारतीय के यह 15 दिलचस्प फैक्‍ट्स जरूर पता होने चाहिए.

1. 15 अगस्त की तारीख को लॉर्ड माउंटबेटन ने चुना था- भारत के लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख इसलिए चुनी क्योंकि इसी दिन दूसरा विश्व युद्ध में जापान की आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी.

2. आजादी के साथ देश का बटवारा भी हुआ- भारत को आजादी के साथ ही देश के टुकड़े भी हुए थे. 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ. इससे देश को बड़े पैमाने साम्प्रदायिक हिंसा का सामना करना पड़ा.

3. आजादी के बाद पंडित नेहरू का पहला आजाद भाषण- भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात को संविधान सभा में अपना प्रसिद्ध भाषण 'नियति से साक्षात्कार' (Tryst with Destiny) दिया था.

4. पहला ध्वजारोहण 16 अगस्त को लाल किले पर हुआ- दिल्ली के लाल किले पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था. तिरंगा 15 अगस्त को नहीं, बल्कि 16 अगस्त 1947 को फहराया गया था.
 
5. जन गण मन का निर्माण- जन गण मन को 1911 में लिखा गया था. लेकिन 24 जनवरी 1950 को इसे  राष्ट्रगान घोषित किया गया था.

6. 1947 से पहले कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं था- स्वतंत्रता से पहले भारत के पास कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं था. भारत का राष्ट्रीय धव्ज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में अपनाया गया था.

7. महात्मा गांधी दिल्ली जश्न में शामिल नहीं थे- जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, उस समय महात्मा गांधी बंगाल में उपवास कर रहे थे, ताकि  सांप्रदायिक सौहार्द कायम हो.

8. भारत की पहली डाक टिकट आजादी के दिन जारी हुई- 15 अगस्त 1947 के दिन भारत ने अपनी पहली डाक टिकट जारी की थी. इसमें तिरंगा झंडा दर्शाया गया था.

9. संविधान के बिना मिली थी आजादी- जब भारत को आजादी मिली, तब तक देश के पास संविधान नहीं था. भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था.

10. दो प्रधानमंत्री ध्वजारोहण नहीं कर पाए- 1947 के बाद से सिर्फ दो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (1979) और चरण सिंह (1980) लाल किले पर तिरंगा नहीं फहरा पाए थे.

11. तय समय से पहले मिली आजाद- ब्रिटिश शासन के  प्लान के मुताबिक जून 1948 तक भारत को आजाद नहीं मिलने वाली थी. लेकिन देश में बढ़ते जन आंदोलन और हिंसा के चलते माउंटबेटन ने यह तारीख अगस्त 1947 कर दी थी.

12. दुनिया भर में यह दिन मनाया जाता है- भारत के दूतावास और दुनिया भर में रहने वाले भारतीय 15 अगस्त को ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में मनाते हैं. 

13. भारत का तिरंगा- भारत के तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई 3:2 होनी चाहिए. 

14. लाल किले में भाषण देने की परंपरा- हर साल प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हैं. इसमें देश मेम होने वाले बदलाव के बारे में बताया जाता है.

15. 15 अगस्त दूसरे देशों में भी मनाया जाता है- भारत के साथ दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो जैसे कई देशों में भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते जाता है.

                                                                                                                                 प्रस्तुति: इशिका शर्मा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
15 August, Independence Day 2025, Independence Day 2025 78 Or 79, Interseting Facts, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com