कुछ सोचती हूं तो तेरा ख्याल आ जाता है.. बॉयफ्रेंड से हो गई भयंकर लड़ाई? मैसेज में भेज दें ये शायरियां, झट से खत्म हो जाएगी नाराजगी

10 Shayari for Boyfriend: रिलेशनशिप्स में लड़ाई होना काफी आम बात है. कहा जाता है कि अक्सर लड़ाई-झगड़ा वहां होता है जहां प्यार भी ज्यादा होता है. लेकिन कभी-कभी लड़ाई इतनी गंभीर हो जाती है कि बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड के बीच ब्रेकअप का भी खतरा बढ़ने लगता है. ऐसे में सबसे मुश्किल काम पार्टनर की नाराजगी को दूर करना होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर के ही आप अपने पार्टनर से हुए मनमुटाव को दूर कर सकते हैं. अगर आपका बॉयफ्रेंड भी आपसे नाराज है और बात नहीं कर रहा है तो आज हम आपके लिए कुछ चुनिंदा शायरी लेकर आए हैं जिससे उनकी सारी नाराजगी झट से खत्म हो जाएगी और रिश्ते में फिर से प्यार की रोशनी जगमगा जाएगी.
1. कुछ सोचती हूं तो तेरा ख्याल आ जाता है
कुछ बोलती हूं तो तेरा नाम आ जाता है
कब तक छुपा के रखूं दिल की बात को
तेरी हर अदा पर मुझे प्यार आ जाता है !
2. तेरी एक मुस्कान मेरी दुनिया रोशन कर देती है,
तू नाराज है तो, ये मेरी खुशियां छीन लेती है
3. सफर वहीं तक है जहां तक तुम हो
नजर वहीं तक है जहां तक तुम हो
हजारों फूल देखे हैं इस गुलशन में मगर
खुशबू वहीं तक है जहां तक तुम हो
4. तेरी नाराजगी को मैं प्यार से पिघला दूं,
बस लौट आ, मेरे दिल में फिर से जगह बना दूं
5. तू मेरी आदत बन चुका है,
तेरे बिना कुछ अधूरा है,
मना लूंगी तेरी हर खता,
बस लौट आ तू पास जरा
6. कितना चाहते हैं तुमको
ये कभी कह नहीं पाते,
बस इतना जानते हैं,
की तेरे बिना रह नहीं पाते
7. इस मोहब्बत के रिश्ते को हम शिद्दत से निभाएंगे
साथ अगर तुम दो तो हम दुख को भी हराएंगे !
8. माना कि गलती हुई है मुझसे,
पर तुमसे ज्यादा कोई अजीज नहीं
अब मान भी जाओ जान,
तुम्हारे बिना दिल को कोई तसल्ली नहीं
9. छोटी-छोटी बातों पर नाराज़ मत हुआ करो,
अगर गलती हो जाए तो माफ कर दिया करो
10. दिल से तेरी याद को जुदा तो नहीं किया
रखा जो तुझे याद कुछ बुरा तो नहीं किया,
हमसे तू नाराज़ है किस लिए बता जरा,
हमने कभी तुझे खफा तो नहीं किया
