Statewise Husband Name: भारत एक ऐसा देश है जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा, लहजा और बोलचाल का अंदाज बदल जाता है. यही वजह है कि एक ही शब्द के कई रूप यहां देखने को मिलते हैं. जैसे पति..कहीं उन्हें सइयां कहा जाता है, तो कहीं बलमुआ, बींद, नवरा या खसम. हर राज्य, हर बोली में प्यार जताने का अपना अलग अंदाज है. इस आर्टिकल में जानिए कि भारत के अलग-अलग राज्यों में पति को क्या कहा जाता है...

बिहार में पति को क्या कहा जाता है? (What is Husband Called in Bihar?)

बिहार में पति को सइयां कहा जाता है. यह शब्द प्यार और अपनापन दोनों दिखाता है. भोजपुरी गानों में भी सइयां शब्द खूब सुनने को मिलता है.

उत्तर प्रदेश में पति को क्या कहा जाता है? (What is Husband Called in Uttar Pradesh?)

यूपी की बोली में पति को बलमुआ कहा जाता है. इस शब्द को सुनते ही देसी रोमांस की झलक मिलती है. यह शब्द थोड़ा शरारती, थोड़ा प्यारा और बहुत अपनापन भरा है.

राजस्थान में पति को क्या कहा जाता है? (What is Husband Called in Rajasthan?)

राजस्थान की मरुधरा में पति को बींद कहते हैं. इसका मतलब जीवनसाथी होता है.

हरियाणा में पति को क्या कहा जाता है? (What is Husband Called in Haryana?)

हरियाणा में पति को भरतार कहा जाता है.

महाराष्ट्र में पति को क्या कहा जाता है? (What is Husband Called in Maharashtra?)

मराठी संस्कृति में नवरा शब्द पति के लिए इस्तेमाल होता है.

पंजाब में पति को क्या कहा जाता है? (What is Husband Called in Punjab?)

पंजाबी में पति को खसम कहते हैं, जो थोड़ा देसी टच देता है.

हिमाचल प्रदेश में पति को क्या कहा जाता है? (What is Husband Called in Himachal Pradesh?)

हिमाचल में पौणे शब्द पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

छत्तीसगढ़ में पति को क्या कहा जाता है? (What is Husband Called in Chhattisgarh?)

छत्तीसगढ़ में पति को प्यार से डउका कहा जाता है.

पश्चिम बंगाल में पति को क्या कहा जाता है? (What is Husband Called in West Bengal?)

बंगाली संस्कृति में पति को स्वामी कहा जाता है. यह शब्द बहुत आदर के साथ बोला जाता है.

उत्तराखंड में पति को क्या कहा जाता है? (What is Husband Called in Uttarakhand?)

जवाब- बैग

जम्मू-कश्मीर में पति को क्या कहा जाता है? (What is Husband Called in Jammu & Kashmir?)

जवाब- सइयां

ओडिशा में पति को क्या कहा जाता है? (What is Husband Called in Odisha?)

जवाब- भर्ता

झारखंड में पति को क्या कहा जाता है? (What is Husband Called in Jharkhand?)

जवाब- पति

Photo Credit: Canva

दक्षिण भारत में पति को क्या कहा जाता है? (What is Husband Called in South India?)

कर्नाटक- गंडा

आंध्र प्रदेश- मोगाडु

तेलंगाना- श्रीवरु

पूर्वोत्तर भारत में पति को क्या कहा जाता है? (What is Husband Called in North-East India?)

असम- स्वामी

मणिपुर- मपुइरोबा

मिजोरम- पासल

अरुणाचल प्रदेश- नु-लु

त्रिपुरा- हांग

