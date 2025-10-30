छोटी सी लड़ाई के बाद रूठ गया है दोस्त? भेज दें ये खूबसूरत शायरी, खुश हो जाएगा आपका यार

Friendship Shayari: अच्छे दोस्तों के बीच छोटे-मोटे झगड़े और नोंक-झोंक होना काफी आम बात है. लेकिन कई बार लड़ाई इतनी ज्यादा गंभीर होती है कि दोस्तों के बीच बात ही बंद हो जाती है. कभी-कभी चुप्पी इतने ज्यादा समय तक बनी रहती है की दोस्ती टूटने का भी खतरा बन जाता है. ऐसे में अगर आपका दोस्त भी आपसे बात नहीं कर रहा है तो चुप्पी को तोड़ना बहुत जरूरी है. दोस्त को मनाने के लिए आप कुछ शायरियों की मदद ले सकते हैं. दरअसल, कुछ शब्दों में इतना जादू होता है कि वे बड़े-बड़े गिले-शिकवों को दूर कर देते हैं. इसी के चलते हम आपके लिए कुछ चुनिंदा और दिल को छू लेने वाली शायरियां लेकर आए हैं जिनके जरिए आप अपने रूठे दोस्तों को मना सकते हैं.

1. गुस्से में हमने कुछ कह दिया तो माफ कर दीजिए,

लेकिन इस कदर अपने दोस्त से रूठ के मत जाइये,

चलो जो दोगे आप सजा हमे मंजूर है,

बस सिर्फ एक बार हमें देखकर मुस्कुरा जाइये

2. दिल से दोस्तों की याद को जुदा नही किया,

हर पल उन्हें याद करके हमने बुरा नहीं किया,

आज हमसे हमारे दोस्त नाराज हो गए हैं,

हमने तो कभी दोस्तों से खफा नहीं किया

3. तेरे बिना ये दोस्ती अधूरी सी लगे

चल एक नई शुरुआत करें फिर से,

तेरी हंसी के बिना हर खुशी अधूरी लगे

वापस आ जा मेरे दोस्त!

4. वो सुख-दुख में साथ निभाना,

वो साथ मिलकर जश्न मनाना,

अनकहे अंदाज में प्यार जताना,

याद है हमे वो दोस्तो का जमाना

5. मुस्कुराने की वजह होता है दोस्त

उम्रभर का साथ निभाने वाला होता है दोस्त

दोस्त को राज बताने के लिए करते हैं हम याद

इसलिए हमेशा सबसे अलग होता है हमारा वो पागल दोस्त

6. तेरी खामोशी बहुत कुछ कहती है,

तेरी दूरी हर खुशी को बहा ले जाती है

चल छोड़ ये गलतफहमियां सारी,

फिर से दोस्ती करें, पुराने दिनों की तरह प्यारी

7. याद नहीं करोगे तो मैं याद कराउंगा,

रूठ गए अगर तो मैं तुम्हें मनाऊंगा

ये दोस्ती का दामन छोड़ के कहां जाओगे,

जहां भी जाओगे मैं तेरे साथ चला आऊंगा

8. चांद की दोस्ती रात से सुबह तक,

सूरज की दोस्ती सुबह से शाम,

तक पर हमारी दोस्ती पहली मुलाकात से

आखरी सांस तक...

9. अच्छा दोस्त जिंदगी को जन्नत बनाते हैं

ओरो की परवाह किए बिना हमारे लिए हर चीज कर जाते हैं

दोस्ती को प्यार से निभाते हैं

इसलिए हमेशा हमारे आसपास नजर आते हैं

10. गिला शिकवा भुला दो सारे,

चलो फिर से दोस्ती के गीत गाएं प्यारे

तेरे बिना ये दिल उदास रहता है

तू माने तो हर लम्हा खास रहता है