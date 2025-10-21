विज्ञापन

पार्टनर के साथ चल रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? ये शायरी भेजकर कराएं स्पेशल फील, होगा दूर होकर भी पास रहने का एहसास!

Shayari for Long Distance Relationships in Hindi: अगर आप भी अपने पार्टनर को स्पेशन फील करना चाहते हैं तो नीचे दी गई शायरियों की मदद ले सकते हैं. इससे उन्हें दूर होकर भी हर पल पास होने का एहसास होगा और रिलेशन में प्यार बना रहेगा.

लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शायरी

10 Long Distance Shayari: लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप निभाना किसी चुनौती से कम नहीं होता, ये सिर्फ वहीं लोग जानते हैं जो इस दौर से गुजर रहे हैं. हालांकि कहा जाता है कि प्यार सच्चा हो तो दूरियां मायने नहीं रखतीं, लेकिन कभी-कभी डिस्टेंस बेचैनी और उदासी जरूर कर देते है. ऐसे में, अपने पार्टनर को ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी हो जाता है कि भले ही आप दूर हों, पर इमोशनली हर पल उनके पास हैं. आजकल के डिजिटल युग में वीडियो कॉल और मैसेज के बीच आप कुछ अलग अंदाज से अपना प्यार व्यक्त कर सकते हैं. इसके लिए आप मैसेज में अपने पार्टनर को शायरियां भेज सकते हैं. अगर आप भी अपने पार्टनर को स्पेशन फील करना चाहते हैं तो नीचे दी गई शायरियों की मदद ले सकते हैं. इससे उन्हें दूर होकर भी हर पल पास होने का एहसास होगा और रिलेशन में प्यार बना रहेगा.

1. बरसात के इस मौसम में तुम याद बहुत आती हो,
क्या तुम भी मेरी तरह ये बातें किसी से नहीं कह पाती हो !

2. नजदीक नहीं हो मगर, 
तुम मेरे साथ हो, 
दूरियों से ज्यादा मुझे, 
तुम्हारे प्यार पर विश्वास है

3. हर रात तुझसे ख्वाबों में मुलाकात करते हैं, 
दूर हैं पर तुझसे बेइंतहां प्यार करते हैं, 
बस इसलिए रोज रात होने का इंतजार करते हैं

4. दूर तुझे है मान लिया,
पर दिल से जुड़े हुए हैं,
अपने सारे काम छोड़ कर,
बस तेरे ही ख्यालों में पड़े हुए हैं

5.  मिलने को हम हर लम्हा बेकरार रहते हैं,
कुछ इतना हम डूबे तेरे प्यार में रहते हैं,
तुझसे दूर हैं हम तो क्या हुआ,
दूर से तेरे दिल को छू लेने की काबिलियत हम आज भी रखते हैं

6. चाहे कितनी भी दूरियां रहें, 
पर अपने सनम को नहीं भूलते, 
सच्चे प्यार में दो दिल कभी, 
एक-दूजे से नहीं रूठते

7. किसी की क्या बताएं की,
कितने मजबूर हैं हम,
एक तुम्ही को चाहा है और
तुम्हीं से दूर है हम

8. लम्हों को बिताना मुश्किल होता है,
तेरे बिना रह पाना मुश्किल होता है,
होता है मुश्किल लबों पर हसीं लाा,
तेरे बिन जी पाना मुश्किल होता है

9. ये दिल कहता है पास तुम्हें बुलाऊं,
पास बुला कर साथ तुम्हें बिठाऊं
फिर हाथों में लेकर हाथ तुम्हारा,
मैं प्यार के नए गीत नए तराने गाऊं

10. हमें इस बात का कोई गम नहीं है,कि हम दूर हैं,
जब तक हम एक ही आसमान और धरती साझा करते हैं,
तब तक हम एक हैं

