क्यों इतने बढ़ रहे हैं तलाक के मामले? Relationship Coach ने बताए 15 बड़े कारण, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां?

Relationship Tips: आज के वक्त में शादी करना जितना आसान लगने लगा है, उसे निभाना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है. पहले जहां रिश्ते समझ और त्याग पर टिके रहते थे, वहीं अब छोटी-छोटी बातों पर दरारें पड़ने लगी हैं. लोग शादी के सालभर के अंदर तलाक लेने लगे हैं. इसी कड़ी में फेमस रिलेशनशिप कोच और ऑथर जवाल भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि आखिर आजकल रिश्ते इतनी जल्दी क्यों टूट रहे हैं. उन्होंने 15 अहम वजहें गिनाईं, जो हर शादीशुदा कपल के लिए सीख बन सकती हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

तलाक के 15 बड़े कारण

जवाल भट्ट बताते हैं, बिना एक-दूसरे को समझे शादी कर लेना, खासकर अरेंज मैरिज में, रिश्ते की सबसे बड़ी गलती बन जाती है. एक्सपर्ट बताते हैं, शादी से पहले कपल्स को कम से कम 6 महीने तक एक-दूसरे को जानना चाहिए.

शादी से पहले करियर, बच्चों या पैसों जैसी बातों पर खुलकर चर्चा न करना आगे चलकर विवाद की वजह बनता है. रिश्ते में ईमानदारी शुरुआत से होनी चाहिए.

कुछ बोलना और कुछ करना भरोसे को तोड़ देता है. रिलेशनशिप कोच बताते हैं, जब वादे निभाए नहीं जाते, तो रिश्ता धीरे-धीरे टूटने लगता है.

सिर्फ लुक्स देखकर शादी कर लेना खतरनाक साबित होता है. रिश्ता तब मजबूत होता है जब दोनों के विचार, व्यवहार और लाइफस्टाइल एक-दूसरे से मेल खाते हैं.

जब दोनों पार्टनर काम में इतने उलझ जाते हैं कि एक-दूसरे के लिए वक्त ही नहीं बचता, तो प्यार की जगह खालीपन आ जाता है.

एक्सपर्ट बताते हैं, रिश्ते में भावनात्मक, आर्थिक या शारीरिक उम्मीदें अगर जरूरत से ज्यादा हों, तो भी समय के साथ दूरियां बढ़ने लगती हैं.

हर रिश्ता मेहनत मांगता है. शुरुआत में प्यार जताना आसान होता है, पर अगर वो कोशिशें बंद हो जाएं, तो रिश्ता ठंडा पड़ने लगता है.

जब एक पार्टनर दिल से जुड़ना बंद कर देता है, तो दूसरा अकेला महसूस करता है. यही दूरी रिश्ते में सबसे बड़ा फासला बन जाती है.

शादी के बाद लोग तारीफ या प्यार जताना बंद कर देते हैं. इससे भी समय के साथ लोगों में दूरी आने लगती है. एक-दूसरे की तारीफ करना और प्यार जताना बेहद जरूरी है.

हर गलती के लिए पार्टनर को दोष देना आसान है, पर खुद में सुधार करना मुश्किल. कुछ मामलों में ऐसा बर्ताव भी तलाक का कारण बन जाता है.

जब रिश्ते में दूसरों का दखल ज्यादा हो जाती है, तो गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं. शादी दो लोगों की होती है, पूरे समाज की नहीं.

छोटी-छोटी बहसों में 'तलाक' का जिक्र करना भावनात्मक ब्लैकमेल की तरह होता है. बार-बार ऐसा कहना रिश्ते को खत्म करने की दिशा में धकेल देता है.

एक्स से संपर्क बनाए रखना या बाहर अफेयर में पड़ना रिश्ते की सबसे बड़ी गलती है. भरोसा एक बार टूटा, तो रिश्ता टिक नहीं सकता.

हर बात का बुरा मानना, गुस्सा करना और पुरानी बातें पकड़कर रखना रिश्ते को दम घोंटने जैसा बना देता है. माफ करना भी सीखना जरूरी है.

दूसरों की 'परफेक्ट कपल' वाली तस्वीरें देखकर अपने रिश्ते को कम आंकना गलत है. ये आदत भी कहीं न कहीं आपके बीच दूरी बढ़ाने लगती है.

जवाल भट्ट कहते हैं, रिश्ते को चलाने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि समझ, मेहनत और धैर्य भी जरूरी है. अगर दोनों पार्टनर मिलकर रिश्ते को निभाने की कोशिश करें, तो कोई भी तूफान उसे नहीं तोड़ सकता. शादी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है, जिसे रोज थोड़ा-थोड़ा चलना पड़ता है. ऐसे में अगर आप इन बातों को समझ लें तो आपका ये सफर बिना किसी परेशानी के प्यार के आगे बढ़ सकता है.