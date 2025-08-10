10वीं, 12वीं पढ़ी-लिखी महिलाओं के लिए 9895 पदों पर सरकारी नौकरी, नहीं देनी होगी कोई भी परीक्षा

Anganwadi Bharti 2025: महिलाओं के लिए खुशखबरी...अगर आप 10वीं, और 12वीं पास हैं तो आपके पास है आंगनबाड़ी में नौकरी करने का सुनहरा मौका. महिला और बाल विकास गुजरात की ओर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन मांगे है. जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट e-hrms.gujarat.gov.in पर होगा. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है और इसकी लास्ट डेट 30 अगस्त 2025 तय की गई है.

Gujarat Anganwadi 2025 vacancy Online Apply Link

शैक्षणिक योग्यता ये होनी चाहिए

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 9895 पदों को भरा जाएगा.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए 12वीं पास

मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए 12वीं पास

आंगनवाड़ी सहायिका- 10वीं पास होनी चाहिए

(आयु सीमा)

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 साल से 33 साल होनी चाहिए. मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की एज 18 वर्ष से 33 वर्ष तक होनी चाहिए. आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 43 वर्ष तक होनी चाहिए.

Gujarat Anganwadi 2025 vacancy Notification

Anganwadi Bharti 2025 Age limit सैलरी

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता- 10,000 रुपये

मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता- 10,000 रुपये

आंगनवाड़ी सहायिका- 5,500 रुपये

Gujarat Anganwadi 2025 के लिए सलेक्शन कैसे होगा ?

किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं देनी होगी, मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल टेस्ट के जरिए सलेक्शन होगा.

