अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump को कितनी मिलती है सैलरी? भारत के मुकाबले इतनी ज्यादा

US President Donald Trump Salary: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुर्खियों में बने हुए है, भारत पर50 प्रतिशत टैरीफ वाली बात के बाद ये चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है. अमेरिका सबसे पावरफुल देशों की लिस्ट में आता है और इस देश की जीडीपी (GDP) भी काफी हाई है. साथ ही अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय (Per capita income) अच्छी है, यही वजह है कि यहां पर गरीबी बहुत कम है. जब बात अमेरिकी रास्ट्रपति (Donald Trump Salary) की हो तो उनके पद की ताकत और सैलरी सुविधा को लेकर मन में कई सवाल तो उठते ही हैं. आखिर इतने पावरफुल पद को कितनी सैलरी मिलती होगी और क्या-क्या सुविधाएं दी जाती होंगी? इस सवाल से जवाब आपको इस आर्टिकल में मिलेगा.

US President Donald Trump की सैलरी

एक अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के वेतन की तुलना अधिक होता है. अमेरिकी कानून के अनुसार, राष्ट्रपति का सालाना वेतन $400,000 (लगभग ₹3.3 करोड़) होता है. यह वेतन साल 2001 में तय किया गया था. इतना ही नहीं इस सैलरी के अलावा, उन्हें कई अलावेंसेस भी दिए जाते हैं. जैसे...

₹50,000 (लगभग ₹41 लाख) हर साल केवल खर्च के लिए अलावेंस दिए जाते हैं.

₹1,00,000 (लगभग ₹83 लाख) देश-दुनिया ट्रेवल करने के लिए अलावेंस मिलते हैं.

₹19,000(लगभग ₹15 लाख) का मनोरंजन फंड होता है.

इन सभी अलावेंस को मिलाकर, एक अमेरिकी राष्ट्रपति का कुल सालाना पैकेज लगभग $569,000 (लगभग ₹4.7 करोड़) हो जाता है. इन सब के बीच ये बात काफी गौर करने वाली रही कि पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपनी राष्ट्रपति सैलरी दान कर दी थी.

भारत के राष्ट्रपति की सैलरी

भारत के राष्ट्रपति (Indian Presidents Salary) को हर महीने ₹5 लाख सैलरी मिलती है, जो सालाना ₹60 लाख होती है. इस पद पर आसीन व्यक्तियों को रहने के लिए भव्य राष्ट्रपति भवन, यात्रा की सुविधा, परिवार की सुरक्षा, सिक्योरिटी, फंड आदि दिए जाते हैं, लेकिन अमेरिका के तुलना में भारत में थोड़ा कम है.

ये भी पढ़ें-संभल के CO Anuj Chaudhary का हुआ प्रमोशन, जानें अब कितनी बढ़ जाएगी उनकी सैलरी

