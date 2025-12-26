विज्ञापन

IPS बनने के बाद फिर क्रैक किया UPSC, 42वीं रैंक हासिल कर IAS बन गईं पूजा गुप्ता

IAS Officer Success Story: 12वीं की पास करने के बाद पूजा ने मेडिकल में पढ़ाई शुरू की. इस दौरान UPSC की तैयारी में भी लग गई. मेडिकल की पढ़ाई करने के दौरान ही पूजा ने UPSC का एग्जाम दिया और सफलता भी मिली. 

2020 के UPSC सिविल सर्विस एग्जाम में पूजा ने शानदार प्रदर्शन कर 42 रैंक हासिल की.

IAS Officer Success Story: फोकस और कड़ी मेहनत करनेवाले लोगों को मंजिल जरूर मिलती है और ये बात साबित करके दिखाई है IAS ऑफिसर पूजा गुप्ता ने. पूजा गुप्ता का केवल एक ही सपना था और वो IAS ऑफिसर बनने का. फिर क्या अपने सपने को सच करने के लिए दिल्ली की रहने वाली पूजा दिन रात मेहनत करने में लग गई. मेहनत का ये सफर एक पक्के इरादे से मजबूत था और ये इरादा था- मेरे को IAS ऑफिसर ही बनना है.

लगातार मेहनत से सच किया सपना

12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद पूजा ने मेडिकल में पढ़ाई शुरू की और इस दौरान UPSC की तैयारी में भी लग गई. मेडिकल की पढ़ाई करने के दौरान ही पूजा ने UPSC का एग्जाम दिया और सफलता भी मिली. UPSC CSE 2018 के एग्जाम में पूजा की रैंक ऑल इंडिया 147 आई. जिसके साथ ही वो IPS बन गईं. लेकिन पूजा का सपना IAS बनने का था. ऐसे में पूजा ने फिर से UPSC एग्जाम देने का फैसला किया. लगातार मेहनत के दम पर पूजा ने साल 2020 में आखिरकार अपना सपना सच करके दिखा दिया. पूजा ने UPSC 2020 के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 42 हासिल की और IAS ऑफिसर बन गई. पूजा ने जो लक्ष्य रखा था उसे पूरा करके ही मानी.

कैसे किया एग्जाम क्रैक

यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पूजा ने NCERT की किताबों से पढाई की. साथ ही करेंट अफेयर्स के लिए रोज न्यूजपेपर अच्छे से पढ़े. वहीं यूपीएससी इंटरव्यू के लिए उन्होंने पहले के टाॅपर्स के इंटरव्यू देखें.

